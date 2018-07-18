Гороскоп на сегодня, 18 июля

В целом день благоприятный для большинства дел. Хорошо пойдет обучение и изучение чего-то нового.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Если есть желание начать изучать иностранные языки, то сегодня — весьма благоприятный день для этого.
Ручной труд в любой форме и занятия ручным творчеством, особенно ремесленничество (керамика, изготовление ювелирных изделий), сегодня могут легко удаваться и принести приятные результаты.
Удачное время для встречи с друзьями. Показаны юмор и смех.
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День подходит для массажа, любых уходовых процедур в салоне или дома — не только для тела, но и для души.
Слова будут иметь особую силу во второй половине дня, желательно быть внимательными в речи.
Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, начало поездок и путешествий.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.