Одежда через интернет: как подобрать размер и не быть обманутым

Как выбрать одежду и размер в интернет-магазине – полезные советы от Фактов ICTV.

Как заказать одежду через интернет, если везде царит сплошной обман? Вопрос лучше ставить: где заказать одежду в интернете. Обманывают не везде, а для того, чтобы не попасть на мошенников, нужно быть внимательным, скрупулезным и, конечно же, прочесть наш материал, в котором мы рассмотрим:

Почему люди выбирают интернет-магазины;

Как выбрать интернет-магазин;

Как не попасть на мошенников;

Как сделать замер и определить свой размер;

Хотя большинство из нас любят физическое присутствие в магазине, пощупать вещи, набрать охапку и провести полчаса в примерочной, многие шоперы уже давно перешли в режим онлайн.

Во-первых, это экономия денег. В интернет-магазинах цены ощутимо ниже, чем в обычных торговых центрах.

Ведь интернет-магазину не нужно арендовать дорогую площадь для торгового зала, тратиться на его отделку и содержать штат продавцов-консультантов.

Поэтому, у многих интернет-магазинов есть возможность достаточно часто устраивать распродажи и радовать покупателей впечатляющими скидками.

Во-вторых, экономия времени. Не у всех есть возможность проводить долгие часы в магазинах, выискивая нужную вещь.

Заказать одежду в Интернете же можно в любое удобное для вас время – днем, ночью, в короткий обеденный перерыв и т.д.

При этом нет необходимости никуда ехать и выделять специальное время для шоппинга. Возможность обновить гардероб, не вставая с дивана, привлекает многих.

В-третьих, ассортимент. Сегодня на просторах Интернета можно найти что угодно, на любой размер, вкус и кошелек.

Это особенно важно для жителей небольших городов, где в магазинах висят однотипные вещи сомнительного качества, а также для обладателей нестандартных фигур.

Большинство магазинов закупает только средние размеры, так как их разбирают лучше всего. А что делать тем, кто носит размер XXL или XS?

Верно, включать компьютер и совершать покупки в интернете.

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Помимо этого, Интернет полностью стирает границы и расстояния: уточнив особые условия доставки товара, вы можете свободно совершать покупки в магазинах любой из стран мира.

Однако у такого способа шопинга есть и свои недостатки. Как их обойти стороной, мы обсудим ниже.

Как не попасть на крючок мошенников

Для того, чтобы выбрать интернет-магазин и понять, где стоит заказывать одежду, а какие сайты лучше избегать, тщательно проверяйте следующие пункты:

Контактные данные

Хорошим способом подстраховки будет осуществление первого заказа в телефонном режиме в указанное на сайте рабочее время.

Причем не всегда будет указан стационарный номер телефона, что вполне нормально.

Здесь главное – проверить возможность оформления заказа в телефонном режиме и реактивность оператора.

Описание доставки, оплаты, обмена и возврата

Считается, что это один из самых важных показателей представительности интернет-магазина.

Добросовестные руководители заботятся о наличии подробного описания. Еще один хороший признак солидности магазина – возможность курьерской доставки по городу, где расположен магазин.

Грамотные тексты

Одно дело, когда опечатка встречается в длинном описании только раз или два – это обычный человеческий фактор, и совсем другое, когда крупные ошибки видны невооруженным глазом на главной странице в меню или статьях – это свидетельство плохого магазина.

Цены

Слишком низкая цена может свидетельствовать о мошенничестве, поскольку интернет-магазины могут позволить себе установить более низкую цену чем в обычном магазине, но у них тоже есть определенные расходы на рекламу, зарплату, удерживание помещений.

Тематика

Большинство серьезных интернет-магазинов занимается продажей товаров конкретной специализации.

Но это не значит, что все, кто занимается продажей в разных направлениях, – мошенники, в любом случае такие интернет-магазины уже имеют хорошую репутацию.

Комментарии

Читайте комментарии лучше не на сайте интернет-магазина, а в социальных сетях, форумах.

На своей странице магазин может удалять гневные комментарии и ставить те, которые ему выгодны.

Как выбрать одежду в интернет-магазине

Чтобы узнать, какой размер одежды вам нужен, в первую очередь определите обхват груди и бедер.

Украинский размер – это, как правило, полуобхват груди для пиджаков, свитеров и блузок и полуобхват бедер – для брюк и юбок.

Измерять объемы нужно в тонком нижнем белье.

Встаньте прямо, расслабьтесь, не пытайтесь выпрямить спину и до предела втянуть живот. Ведь вам нужно знать свои настоящие размеры, а не те, о которых вы мечтаете.

Измеряя себя, следите, чтобы сантиметр проходил по самым выступающим точкам груди и ягодиц, а лента не провисала и не врезалась в тело, иначе вы будете заказывать одежду на размер больше или меньше.

И помните, что измерять себя нужно регулярно, ведь мы часто набираем или сбрасываем вес, даже не замечая этого.

Выяснив свои украинские размеры, будет несложно определить американские и европейские по стандартизированной таблице соответствия размеров.

А для того, чтобы выбирать вещи хорошего качества, обязательно читайте комментарии тех, кто их уже приобрел. Не бойтесь задавать вопросы.

Напомним, как покупать полезное и не тратить лишнее.

Фото: Unsplash