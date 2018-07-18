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Украинцы в Австралии: как живут и сколько тратят

Украинка, которая эмигрировала в Австралию, рассказала, как там живется, сколько денег тратит на продукты и почему выбрала такую далекую страну.

Так, украинка Алина мечтала жить в Америке, но судьба ее занесла в Австралию.

Туда поехала на студенческую стажировку, но ей предложили хорошую работу, а потом дали вид на жительство и повышение.

– За электроэнергию мы платим примерно 120 долларов, за Интернет – 75 долларов, за воду – примерно 30 долларов, за телефон – примерно 40 долларов в месяц. Вот, казалось бы, зарплаты здесь неплохие, но если все суммировать, то жизнь в Австралии получается очень дорогой, – рассказывает Алина.

На продукты Алина тоже тратит немало – около тысячи австралийских долларов в месяц, в гривнах это почти 20 000.

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Говядину в местных супермаркетах можно найти по 29 долларов за килограмм, курицу – за 3, 5 доллара за килограмм, ну и, конечно, без мяса кенгуру в австралийских супермаркетах не обошлось.

Мясо этого животного считается полезным и, соответственно, самым дорогим. Кстати качество продуктов в Австралии определяется по специальному рейтингу, который обозначают количеством звездочек.

– В Австралии очень популярны котлеты по-киевски. Их можно найти в любом супермаркете, – говорит Алина.

В этой стране удобную покупать алкоголь. Магазины с различными напитками на каждом шагу, и некоторые из них работают так, что даже из машины не надо выходить, чтобы что-то купить.

Но не все плохие привычки почитаются в стране. Пачка сигарет здесь стоит от 28 до 30 долларов.

Подробнее смотрите в сюжете Утра в Большом Городе:

Напомним, как студентка 4 месяца путешествовала Азией.

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