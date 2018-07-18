Отдых в Грибовке 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Грибовка считается одним из недорогих курортов для отдыха с детьми. Факты ICTV предлагают вариант отпуска в Украине.

Грибовка – популярный курорт на берегу Черного моря. Он расположен в 30 км от Одессы и в 15 км от Черноморска (Ильичевск).

Географически Грибовка расположена под Одессой, но стоимость проживания в базах отдыха в среднем ниже, чем в Одессе.

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Пятикилометровая экологически чистая зона побережья привлекает тысячи отдыхающих и набирает популярность с каждым годом. Многочисленные базы отдыха, пансионаты и отели расположены прямо у моря с выходом на длинные и широкие пляжи.

В Грибовке в море пологое дно, здесь удобно отдыхать с детьми. Многие базы отдыха имеют детские площадки прямо на пляже.

Как добраться

От Киева до Грибовки 519 км.

Поезд

Если вы решите ехать на поезде, тогда необходимо покупать билеты до Одессы (цена из Киева – от 138 грн). Там от вокзала немного пройти до автовокзала Привоз и сесть на маршрутку до Грибовки. Цена билета – около 35 гривен (ехать 1,5 часа)

Автобус

Прямой автобус из Киева до Грибовки будет стоить от 350 гривен (время в пути – 7 часов).

Где жить

Самое дешевое жилье стоит от 100 гривен с человека в сутки, однако это будет номер без удобств, а номер с удобствами обойдется от 300 гривен в сутки с человека. Самые лучшие номера стоят 900-1200 гривен в сутки с человека.

Отели

София

На территории есть общая кухня, где можно готовить еду (плита, электрочайник, микроволновка), общий санузел душ, умывальник, туалет.

Есть беседка, мангал, детская площадка, парковка, Wі-Fі.

Питание здесь не предусмотрено.

Стоимость проживания в двухместном номере в летние месяцы – 850 гривен в сутки. Цена указана за номер.

Richard

Это пляжный отель.

Здесь есть собственный пляж, большая летняя площадка ресторана с беседками на пляже, детская площадка с теннисным столом, анимация для детей и живая музыка в ресторане отеля.

Стоимость проживания в стандартном двухместном номере – от 750 гривен. Цена указана за номер. Также в эту стоимость входит завтрак.

Югамы

Новый отель со всеми удобствами, построенный в современном стиле.

Во всех номерах есть вместительная туалетная комната с отдельным душевым отсеком и постоянной подачей холодной и горячей воды. Все номера имеют собственную лоджию или балкон.

Стоимость двухместного номера в июле-августе – 1200 гривен.

Базы отдыха

Лагуна

На базе имеется кухня для индивидуального приготовления пищи.

На территории находится волейбольная площадка, парковка для автомобилей.

Стоимость проживания в летние месяцы варьируется от 200 гривен до 250 гривен (без удобств) и 450-600 гривен (с удобствами).

Бригантина

Здесь есть детская площадка, а также имеются: площадка для ручного мяча и мини-футбола, кинозал, теннисный павильон, библиотека, кафе.

Проживание от 160 гривен. Цена указана за человека в сутки.

Полет

База находится на берегу моря.

Для желающих самостоятельно питаться есть отдельное помещение с газовой плитой.

На базе есть парковка. Удобства находятся на улице. В номере есть только умывальник.

Стоимость проживания в летние месяцы – 100 гривен с человека в сутки.

Луч

База отдыха на берегу моря, в первой линии, с широким песчаным пологим пляжем.

Есть своя парковка. Возможно самостоятельное приготовление пищи.

Проживание в номере с удобствами будет стоить от 650 гривен. Без удобств – от 300 гривен. Цена указана за номер.

Пляжи в Грибовке

Пляжи в Грибовке длинные и широкие, а песок – мелкий и чистый. Его очищают и просеивают механизированным способом, что делает отдых максимально комфортным и безопасным.















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Развлечения в Грибовке

На территории курорта расположен небольшой луна-парк. Также в Грибовке действуют водные горки и аттракционы. Но в основном сюда приезжают исключительно за морем. Если же необходимо больше развлечений, чем солнце и пляж, тогда необходимо ехать в Одессу. За 35 гривен и 1,5 часа вас довезут до столицы ресторанов, дельфинариев и аквапарков.

Луна-парк

Здесь можно ненадолго развлечь детей разными качелями и каруселями. Вход на территорию парка бесплатный. Оплата только при покупке билета на аттракцион.

Цены на продукты в Грибовке

В Грибовке нет сетевых магазинов, поэтому еду необходимо покупать на рынках. В летний период продавцы завышают цены на 10-30%.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.