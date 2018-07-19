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Гороскоп на сегодня, 19 июля

День подходит для большинства созидательных дел.

Гороскоп

Сегодня желание блистать можно воплощать в полной мере, уместно проявлять артистизм и личное очарование. Эстетичность форм будет оценена, пишет АSTRO.EXPERT.

Хороший день для того, чтобы уделить внимание созданию уютной атмосферы в доме — как на физическом, так и на эмоциональном уровне.

В этом смысле подходит любая деятельность — изучение сайтов по дизайну интерьеров, покупки товаров для дома, реализация внутри жилища каких-то планов, проектирование ландшафтного дизайна.

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Сегодня можно попробовать сделать что-то в первый раз, исключив при этом любые разбирательства и попытки расследований — поиски первопричин не дадут результата.

Неблагоприятно: подстригание ногтей.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос.

Мы также публиковали гороскоп на неделю для всех знаков зодиака с 16 по 22 июля 2018 года.

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