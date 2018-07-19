Ватикан изменил традиции касательно невинности женщин

Ватикан позволил девушкам, решившим посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу, не хранить девственность.

Об этом говорится в документе, который опубликован на сайте Ватикана.

– Призыв дать клятву в невинной, супружеской и плодотворной любви ко Христу не сводится к символу физической невинности, – говорится в документе.

Отныне женская невинность не является необходимым условием для обряда посвящения.

Новые правила, таким образом, смогут призвать к служению религии женщин, которые уже были в сексуальных отношениях с мужем, и также овдовевших.

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К слову, в мире насчитывается примерно 5000 “невест Христа” – светских женщин, которые не вступают в орден монахинь, однако посвящают жизнь служению Иисусу.

Напомним, глава УГКЦ встретился с Папой Франциском в Ватикане.

Фото: Nils/Unsplash