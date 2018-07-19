Удаляют опухоли глаз и мозга: как роботы-медики делают операции

Медицинские роботы проводят операции в Греции, Великобритании, Израиле, Германии, США и других развитых странах, а вот в Украине ни одного нет.

Частная клиника в Греции. Вокруг врачи, медсестры и пациенты – это типичная картина для операционной, но вот здесь происходит несколько необычное, роботы делают операции.

Врач сидит босиком – нажимает на специальные педали и рычаги.

Работа называют Да Винчи. Его щупальца погружены в организм пациента. Кроме всех необходимых хирургических инструментов на конечностях вмонтированы микроскопические видеокамеры.

Все демонстрируется на мониторе, чтобы ассистенты хирурга тоже следили за операцией и в случае необходимости могли вмешаться.

Хирург Василис Пулакис говорит, что робот помогает избежать излишней потери крови и больших разрезов, а это значит, что будет намного быстрее реабилитация после операции.

Врачи готовятся к другой операции. На мониторе рассматривают коленный сустав пациента, требует хирургического вмешательства, и определяют, что именно будут делать.

Впоследствии хирурги делают разрезы, подсоединяют специальное устройство и на мониторе появляется 3Д модель колена. Врачи проверяют реакцию пациента.

А потом робот заменяет имплантат сустава и начинает удалять поврежденные части. Полирует как шлифовальной машинкой, миллиметр за миллиметром.

Робот сигнализирует, что колено уже функционирует правильно и выводит на монитор его 3Д модель.

Передовые технологии используют не только во время операций, но и во время диагностики опухолей. Врач-онколог Танасис Димопулус показывает специальную комнату, где могут сканировать все внутренние органы человека.

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Здесь разрабатываются и варианты лечения. Все максимально компьютеризировано.

Но если операция на головном мозге необходима – есть роботы, которые помогут это сделать.

Операции на головном мозге помогает делать робот по имени Росса. Точность движений запрограммирована компьютером. Поэтому практически полностью исключаются ошибки связанные с человеческим фактором.

А в британской клинике впервые робот проводит операцию на глазах. После многих лет экспериментов – впервые он работает с живым человеком.

А еще у роботов нет плохого настроения и они готовы работать круглосуточно, шутят врачи, в отличие от людей.

Медицинские роботы проводят операции в Греции, Великобритании, Израиле, Германии, США и других развитых странах, а вот в Украине ни одного нет.

Такое оборудование стоит миллионы долларов, а лечение десятки тысяч. Поэтому ни государственные, ни частные клиники пока не могут позволить себе такие технологии.

У нас операции хирурги делают по прежнему вручную.

К слову, соревнования дронов и роботы-волонтеры: Best Robo Fest в Днепре.