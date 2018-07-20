5 самых известных технофестов в Украине и мире

Пять популярных научно-технических фестивалей со всего мира, которые не уступят самым драйвовым выступлениям звезд шоу-бизнеса.

Пока Киев отходит от Atlas Weekend, тихонько напевая Мне не все равно, самое время продолжить фестивальную тему.

Предлагаем подборку самых крутых научно-технических фестов со всего мира, которые по популярности не уступят самым драйвовым выступлениям звезд шоу-бизнеса.

Кстати, Украине тоже есть чем удивить.

Hannover Messe

Одна из крупнейших международных выставок промышленных технологий, которая проходит в немецком Ганновере с 1947 года.

На выставке в 2009 году Германская компания Festo продемонстрировала автономных бионических роботов-пингвинов. Одни умеют – плавать, а другие – летать.

По неофициальным данным, именно компания Festo стала конструктором птицеподобных дронов, широко используемых спецслужбами США.

В 2016 году был представлен робот – пианист Teotronico, создан итальянским исследователем Matteo Suzzi.

У робота 19 пальцев, которые позволяют играть быстрее людей. И не зря, ведь технологии предназначены не для соревнования с людьми, а для помощи. Именно это и есть ключевой идеей Hannover Messe.

Посетить следующую техновыставку можно с 1 по 5 апреля 2019.

World Science Festival

Лаборатории прямо на улицах, в парках и музеях, научные дискуссии, интерактивные исследования и перформансы – вот что происходит с Нью-Йорком во время всемирного фестиваля науки.

В рамках World Science Festival на Манхэттене прохожие лицезрели 12-тонный аквариум. Экспонат Ноloscenes – серьезный месседж про изменения климата.

Публикация от Marciel Greene (@marcielirene) 31 Май 2017 в 8:28 PDT

В огромный аквариум, заполненный водой, погружается артист и занимается повседневными домашними делами.

Особую динамику придает то, что вода в аквариуме двигается – то постепенно опорожняет аквариум, то снова наполняет его.

Ноloscenes – это метафора, отображающая последствия от наводнения до глобального потепления. Чем будут удивлять дальше, узнаем в мае 2019.

Interpipe TechFest

Главное инженерное шоу Украины и крупнейшее технособытие Восточной Европы пройдет 15-16 сентября в Днепре.

Interpipe TechFest — это единственное место в нашей стране, где можно своими руками потрогать оборудование космической ракеты и авиационные двигатели.

Из новинок в 2017 году была представлена масштабная зона LEGO. Посетители приняли участие в строительстве легендарных объектов киноэпопеи Звездные войны – Звезды Смерти, R2D2, имперского штурмовика и корабля повстанцев X-WING.

Впервые в рамках Interpipe TechFest 2018 состоится выставка-презентация научно-популярных книг Dnepr Book Show, а фанаты Lego соберут сразу несколько легендарных объектов – Hogwarts Land и героев Marvel – Капитана Америку и Железного человека.

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CES

Признаемся, тут мы немного сжульничали. Consumer Electronics Show – это не фестиваль, а технологическая выставка.

CES-2018 —главное мероприятие, на котором крупные компании и малоизвестные стартапы показывают новые продукты и прототипы.

Повышенный интерес вызвал робот София от компании Hanson Robotics. София может поддерживать несложные беседы с людьми, а на ее лице отражается до 60 различных эмоций.

В прошлом году София получила подданство Саудовской Аравии и стала первым в мире роботом с паспортом.

В этом году робот получила очередное улучшение – пару механических ног. Инженеры научили ее не только ходить, но и танцевать.

На выставке робота увидели почти 200 тыс. людей. И мы уверены, 8-11 января посетителей CES будет еще больше.

Geek Picnic

Бои роботов и лекции ученых-футурологов на свежем воздухе. Именно так выглядит крупнейший российский фестиваль, посвященный творчеству и технологиям.

Недавно центральным событием Geek Picnica стал съезд людей, модифицировавших свое тело бионическими протезами.

Среди них были активист Нил Харбиссон, первый человек с искусственным зрением Дженс Науманн, барабанщик с роботизированной рукой Джейсон Барнс.

В 2017 году самым громким событием пикника стал приезд Ричарда Докинза. Автора термина мем и книги Бог как иллюзия.

Уже в этом году фест проведут сразу в трех городах: 11-12 августа в Москве, 18-19 августа в Санкт-Петербурге и 15-16 сентября в Краснодаре.

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