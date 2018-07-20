Гороскоп на сегодня, 20 июля

Начиная с 10.50, день неблагоприятен для большинства важных и значимых дел.

Возможны эмоциональные всплески. Занятия творчеством помогут прожить день спокойно, пишет АSTRO.EXPERT.

Подходящее время для физических нагрузок, можно проводить земельные работы на участке.

Весьма благоприятно заниматься очистительными процедурами на любом плане — например, найти вещи с истекшим сроком годности и избавиться от них.

Желательно посвятить время как работе, так и семье. Вечером хороша теплая ванна и масляный массаж для гармонизации.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий, подстригание ногтей, брать и давать деньги в долг.

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