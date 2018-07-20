Когда будет ближайшее лунное затмение – дата

Ближайшее лунное затмение произойдет 27 июля 2018 года.

Ближайшее лунное затмение ожидается 27 июля 2018 года, которое станет первым центральным лунным затмением с 15 июня 2011 года.

Также оно станет самым длинным лунным затмением в XXI веке, поскольку произойдет около апогея. Его продолжительность составит приблизительно 103 минуты.

Полностью увидеть затмение смогут жители Восточной Африки, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиды. Жители Южной Америки, Западной Африки и Европы увидят затмение при восходе Луны.

А в Восточной Азии и Австралии его можно будет наблюдать при заходе Луны.

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Во время затмения тень Земли покроет часть Луны, от чего спутник приобретет темно-красный или темно-коричневый оттенок (в зависимости от атмосферных условий).

К слову, американская компания Blue Origin заявила, что люди начнут колонизацию Луны в 2023 году.