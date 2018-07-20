Куда поехать на День независимости: цены и маршруты

Куда можно поехать на выходные ко Дню независимости 2018, чтобы отдохнуть активно. Факты ICTV выбрали туры по Украине или непродолжительные поездки за границу.

В августе украинцы будут отдыхать три выходных подряд – с 24 по 26 августа.

Выходные на День независимости припали на последние субботу и воскресенье лета.

Если вам надоело праздновать День независимости в позе “зю” с лопатой на огороде, предлагаем отправиться в маленькое путешествие.

Как показывает практика, непродолжительные активные поездки на 2-3 дня могут быть значительно ярче и насыщеннее, чем недели ленивого отдыха.

Авиатуры в Европу

Уверена, многие из вас ошибочно думают, что авиапутешествия – недешевое удовольствие.

На самом же деле авиаперевозчики часто предлагают скидки на рейсы, благодаря которым билеты можно купить по вполне приемлемой, если не сказать, низкой цене.

Если отслеживать билеты на специализированных сайтах, то из Киева в Люблин легко можно долететь за 700 грн, из Киева в Катовице – за 1 тыс. грн.

Полеты из Киев в Таллин обойдутся в 1800 грн., а в Познань – 1,5 тыс. грн.

За билеты на Ларнаку придется заплатить около 3 тыс. грн. А со Львова в Дюссельдорф можно добраться за почти 3,5 тыс. грн.

Франкфурт. Почему бы не посетить финансовую столицу Германии? Город, в котором небоскребов больше, чем во всей стране вместе взятой.

Кстати, во Франкфурте расположен один из самых больших аэропортов в Европе. Каждую минуту в городе взлетает или садится самолет.

Достопримечательности города расположены компактно, поэтому их легко можно обойти за день-два.

Если у вас остается свободное время, из Франкфурта можно отправиться в Висбаден или Берлин. Ну или как вариант – мотнуться в Амстердам, Швейцарию, Люксембург или Бельгию.

Кстати, для удобства путешествия можно взять авто напрокат. Дополнительно можно указать наличие детского кресла, цепей и крепления для снаряжения, а также навигатор.

Правда учтите, что во время проката авто во Франкфурте оплата возможна только кредитной картой. Цена удобства – от 1600 тыс. грн.

Если следить за скидками и думать быстро, можно ухватить вполне дешевые билеты. К примеру, прямой рейс из Киева во Франкфурт обойдется в чуть меньше 2 тыс. грн.

Вильнюс. Самая домашняя и уютная из трех Балтийских столиц, напоминающая головоломку.

В столице Латвии наряду со следами прошлого можно найти интересные кафе, галереи, музеи и даже авторские лавочки.

Правда для этого придется смотреть в оба – сворачивать в незаметные арки, неприметные улочки и учиться видеть детали. Но так ведь интересней!

Большая часть достопримечательностей и старинных зданий Вильнюса не имеет единого стиля в архитектуре.

Памятки не раз перестраивали – из-за этого они сочетают в себе черты разных эпох, создавая тем самым особый шарм.

На День независимости улететь в Вильнюс можно за символическую цену. За прямой рейс из Киева придется отдать около 900 грн.

Кстати, если у вас есть возможность улететь на выходные немного раньше – с 23 августа, можно смело брать билеты на WizzAir.

Перелет из Киева (Жуляны) в Вильнюс обойдется в около 1300 грн.туда и около 900 грн. обратно.

Будапешт. Город для тех, кто хочет не только увидеть старинную Европу, но выйти за рамки. В хорошем смысле, разумеется.

Чтобы неспеша осмотреть достопримечательности Будапешта, вполне хватит 2-3 дня.

В идеале лучше посвятить первый день изучению Пешта – равнинной части города, а уже второй полностью уделить Буде – холмистой половине венгерской столицы.

Однако если времени у вас немного или вы не любите засиживаться на одном месте, по ключевым точкам Будапешта можно управиться за день.

По-моему, неплохой вариант для мини-отпуска, учитывая, что билеты на прямой рейс из Киева в Будапешт можно купить за 2,5 тыс. грн.

Кстати, Будапешт – очень удобный вариант для путешественников. Отсюда можно легко добраться до Братиславы, Вены, Загреба и Праги.

К примеру, автобус из Будапешта в Прагу обойдется в почти 500 грн. (€16), а доехать в Братиславу можно даже за 300 грн.

Автобусные туры в Европу

Автобусные туры выходного дня в Европу – довольно удобный вариант путешествия, если у вас нет компании или вы не хотите заморачиваться с прокладкой маршрута.

По сути, собираясь в такую поездку, вы не только покупаете впечатления, но и повышаете шансы обрести друзей!

Турагентства уже сейчас предлагают немало вариантов путешествий на День независимости.

Количество дней, цена и направления – на любой вкус. Осталось выбрать то, что по душе.

К примеру, на выходные можно выбрать тур Weekend в Будапеште+Вена.

Трехдневной программой предусмотрены экскурсии по Будапешту и Вене, а также посещение Велнес-Комплекса Эгерсалок и прогулка на кораблике по Дунаю.

Кроме того, есть возможность попасть в Сокровищницу Габсбургов и дворец Шенбрунн, а также понежиться в термальных купальнях Мишкольц-Тапольце.

Ориентировочная цена поездки – около 3,5 тыс. грн (€108).

В цену входит проезд на автобусе, проживание в отеле 3* на базе завтраков, сопровождение группы и обзорная экскурсия по Будапешту.

Входные билеты в церкви, соборы и музеи, а также факультативные экскурсии придется оплатить отдельно.

Еще один вариант – провести выходные в Польше (Краков, Величка, Закопане и Вроцлав).

Трехдневная программа предлагает обзорную экскурсию по Кракову с посещением Королевского замка, а также древнего района Казимеж.

На выбор можно отправиться на экскурсию в город каналов и мостов Вроцлав или Закопане с посещением Королевских палат.

В последний день тура есть можно посетить Соляные копи Величка.

Стоимость такого путешествия обойдется в почти 3 тыс. грн (€90).

В цену входит дорога на автобусе, проживание в отеле 3* на базе завтраков, сопровождение группы, а также экскурсия по программе. Входные билеты придется оплатить отдельно.

Туры по Украине

Предугадывая вопросы наперед… Да, в Украине тоже можно хорошо отдохнуть! Да, отдых может быть бюджетным! Нет, это не только Карпаты и Одесса.

Согласитесь, в Украине немало живописных мест для активного отдыха. Провести три выходных весело, энергично и с пользой можно, не выезжая за пределы страны.

Рафтинг. Мечтали спуститься по горным бурным рекам вдоль живописных берегов на надувных судах? Отлично!

Сплав – хороший способ не только вырваться из рутины и провести активно время, но и насладиться великолепными пейзажами.

Кстати, подобные выходные вполне могут заменить посещение спортзала. Это как раз тот случай, когда не боишься дать себе слабинку и пуститься в пляс – правда по воде и верхом на рафте.

Самые интересные места для рафтинга в Украине – Днестровский каньон с замками и водопадами, река Южный Буг (Мигия) с гранитными скалами и порогами, а также Черный Черемош в Карпатах.

Удовольствие вполне доступное. За организованый рафтинг-тур для одного человека заплатите около 2 тыс. грн.

Обычно в эту стоимость организаторы уже включают полностью укомплектованное снаряжение, питание и проезд.

Велотур. Путешествие на двух колесах – отличная возможность провести время с пользой для здоровья, а также забыть о ежедневных проблемах.

Журчание ручья, красочные пейзажи, легкие наполняются чистым воздухом…

То, что напоминает художественную повесть, можно воплотить в реальность при наличии велосипеда.

Нет велосипеда – тоже не проблема. Его вместе с необходимым снаряжением можно взять напрокат, самостоятельно спланировав маршрут для путешествия.

Если не хотите импровизировать и чувствуете, что нуждаетесь в подсказках опытного инструктора, всегда можно присоединиться к уже сформированной группе велотура.

Маршрутов для велотура множество. Самые популярные из них – Мукачево-Берегово-Виноградов-Хуст-Мукачево (около 200 км), а также маршрут вокруг заповедника Подольские Товтры.

Фото: discoverukraine

Фото: discoverukraine

В Киевской области можно отправиться в путешествие через Бакуриани и Трахтемиров.

Кстати, прокат велосипедов в Киеве обойдется в 100-125 грн/час. Недельный прокат будет более выгодным – около 800-900 грн.

Опять-таки, цены могут меняться из-за характеристик транспорта и действия различных скидок.

За готовый велотур по Украине, в зависимости от сложности и длительности маршрута, а также направления, придется отдать около 2-2,5 тыс. грн.

Поход в Карпаты. Было бы странно не упомянуть горы, вспоминая о прелестях активного отдыха в Украине.

Да и зачем ехать далеко, имея под боком “гори й полонини”, “стрімкі потоки й ріки”, да еще и “смерічок, ген, розмай”.

Горы – пожалуй лучшее место для того, чтобы отвлечься и отдохнуть от городской суеты и воссоединиться с природой.

Однако выбирая маршрут для похода в Карпаты, стоит реально оценивать собственные физические силы и рассчитывать количество свободного времени.

К примеру, на выходные можно отправиться на Говерлу и Петрос. Трехдневное восхождение позволит побывать на первой и четвертой по высоте вершинах Украины и пройтись по живописному Черногорскому хребту.

Сам подъем не очень сложный – плавный набор высоты и достаточно пологие тропы. Хороший маршрут для новичков и тех, кто не хочет напрягаться перед сложной рабочей неделей.

Готовые туры в Карпаты обычно уже включают питание, вход в заповедники, а также необходимые для похода костровые наборы.

Правда личное снаряжение (место в палатке, рюкзак, спальник, коврик) придется искать самостоятельно.

Дело довольно затратное, поэтому если есть возможность взять снаряжение у знакомых, не упустите возможность сэкономить.

В целом организованный трехдневный поход на Говерлу и Петрос обойдется в около 2 тыс. грн на человека. А вот впечатлений точно останется больше!

Не бойтесь выходить из зоны комфорта! Путешествия – отличная возможность увидеть мир, познакомиться с другой культурой и зарядиться воспоминаниями на несколько лет вперед. А может и на всю жизнь!

А картошка… Ее всегда можно купить 😉

Марина Корзун

Фото: Pixabay