Ведущая ICTV показала, как накачать ноги с помощью 1 упражнения

Накачать ноги, не выходя из дома, реально с помощью одного упражнения.

Об этом рассказала ведущая Утра в Большом Городе Юля Зорий в рамках проекта Зорий качает.

Ведущая решила попробовать упражнения, которые советуют блоггеры для того, чтобы накачать ноги.

Для первого упражнения необходимо взять стул со спинкой. Залазим на стул одной ногой, а вторую поднимаем в позе “ласточки”. После этого опускаемся на пол.

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По словам Зорий, это упражнение не работает. Оно может помочь накачать только ягодицы.

Для второго упражнения необходимо лечь на бок и поднимать перпендикулярно ногу.

Именно это упражнение сможет помочь накачать всю ногу, а не только ягодицы, как в предыдущем.



Ранее Зорий показала впечатляющий результат похудения на 10 кг.