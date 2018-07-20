Ведущая ICTV показала, как накачать ноги с помощью 1 упражнения

Накачать ноги, не выходя из дома, реально с помощью одного упражнения.
Об этом рассказала ведущая Утра в Большом Городе Юля Зорий в рамках проекта Зорий качает.
Ведущая решила попробовать упражнения, которые советуют блоггеры для того, чтобы накачать ноги.
Для первого упражнения необходимо взять стул со спинкой. Залазим на стул одной ногой, а вторую поднимаем в позе “ласточки”. После этого опускаемся на пол.
Читайте: Звезды канала ICTV посетили грандиозное событие года Viva! Самые красивые-2018
По словам Зорий, это упражнение не работает. Оно может помочь накачать только ягодицы.
Для второго упражнения необходимо лечь на бок и поднимать перпендикулярно ногу.
Именно это упражнение сможет помочь накачать всю ногу, а не только ягодицы, как в предыдущем.
Ранее Зорий показала впечатляющий результат похудения на 10 кг.