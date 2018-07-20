Как накопить на крупную покупку

Иногда накопить на столь желанную покупку не так уж и просто, ведь соблазн купить маленькую безделушку или перекусить по дороге всегда присутствует у людей.

Факты ICTV собрали для вас несколько советов, которые помогут накопить на желанную покупку.

Отказываемся от безделушек

У любого человека есть привычка тратить деньги на безделушки или вещи, которые ему не очень-то и нужны. Это только кажется, что лишняя 20-ка погоды не сделает, но на самом деле за месяц таких трат может накопиться приличная сумма.

Чтобы сэкономить деньги на крупную покупку, попробуйте отказаться от ненужных вам вещей. К примеру, не покупайте в магазине продукты по акции, которые вам сейчас не нужны, даже если цена очень заманчивая. А при походе в бар или ресторан постарайтесь установить для себя сумму, за границы которой выходить нельзя. Или же просто не берите с собой больше денег, чем готовы потратить в заведении.

Также обдумывайте каждую вещь, которую покупаете. Да, иногда соблазн взять одежду или книгу по хорошей скидке очень велик, но в таком случае думайте, понадобится ли она вам в ближайшем будущем или просто будет “забивать шкаф”. К примеру, если у вас уже есть 5 книг, которые вы собираетесь прочитать в ближайшем будущем, то нужна ли вам еще одна? Скорее всего, нет.

Распределите бюджет

Попробуйте не просто тратить заработанные деньги, а четко распределить, какую сумму и на что вы готовы потратить каждый месяц. И это не должны быть только еда, коммуналка и бар. Постарайтесь четко разбить для себя зарплату, отталкиваясь от свободного времени и увлечений.

Конечно, это не значит, что если закончились деньги на еду, а до зарплаты еще неделя, то нужно голодать. Вычитайте их из средств на другие занятия, но старайтесь в будущем вкладываться в запланированную сумму или пересмотрите бюджет.

Как правило, до конца месяца люди не успевают тратить все деньги на запланированный досуг и вещи. Оставшиеся деньги можете либо переносить на следующий месяц при планировании или откладывать на покупку.

Откладывайте сразу

Если же силы воли не тратить деньги в рамках бюджета у вас нет, то попробуйте сразу их откладывать. И не просто говорите себе, что эта тысяча пойдет на желанную покупку, а как-то “помечайте” ее. Например, можете откладывать деньги в отдельный конверт, на котором будет предупреждение о том, что здесь лежат средства на специальную покупку.

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Если же и тут сила воли вас подвела, то переводите эти деньги на банковский счет, которым вы обычно не пользуетесь.

Рекомендуется откладывать не менее 10% от зарплаты за раз. Можно взять процент и больше, но у вас должно остаться достаточно денег, чтобы нормально прожить месяц.

Занимаемся самокредитованием

Сейчас предлагается множество кредитов, которые обещают покупку под низкий процент, но это все равно получится дороже, чем совершать покупку сразу.

При желании купить что-то разделите нужную вам сумму на несколько платежей, которые готовы совершать на протяжении определенного количества времени. Каждый месяц “выплачивайте” эту сумму, как будто бы вы взяли кредит на желанную покупку.

Если вы научитесь отказываться от определенной суммы каждый месяц, то сможете без проблем накопить на нужную вам вещь в запланированный срок.

Откладывайте купюры

Интересным способом накопления денег является откладывание отдельных купюр. Например, вы выбираете 10 гривен. Каждый раз, когда получаете эту купюру, она должна уходить в специальный “банк”.

Хотя и кажется, что такой метод не поможет накопить на покупку, бывали случаи, когда люди накапливали даже больше, чем нужно и радовали себе дополнительными товарами.

Какой бы способ накопления денег вам не понравился, всегда стоить помнить две вещи. Во-первых, вы не сможете накопить деньги, если не будете контролировать себя и свои желания. Ни один способ не поможет, если каждый раз из “копилки” будут выниматься деньги на заманчивую безделушку.

Во-вторых, не нужно ставить покупку выше ежедневных потребностей. Конечно, хорошо, что у вас есть определенная цель, но есть некачественную пищу или отказывать себе в действительно необходимых вещах ради того, чтобы накопить на месяц-другой быстрее, не стоит.

К слову, Факты ICTV писали о том, как накопить деньги на отпуск.