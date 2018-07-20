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Какого цвета круги? Новая оптическая иллюзия в сети

В сети появилась новая оптическая иллюзия с “разноцветными” кругами, которые на самом деле одного цвет.

оптическая иллюзия

Картинку с кругами опубликовал профессор Техасского Университета Дэвид Новик опубликовал в Twitter.

Читайте: Девушка с аномально тонкими ногами – правда или оптическая иллюзия

Эта картинка называется иллюзией Манкера, она возникает благодаря горизонтальным разноцветным линиям.

К слову, разработчик Питер Норрби создал новое приложение для iPhone X, которое позволяет добиться эффекта необычной оптической иллюзии при помощи технологии дополнительной реальности.

Фото: Twitter.

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