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Гороскоп на сегодня, 21 июля

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что 21 июля – это подходящее время для активного отдыха и благоустройства своего жилья.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Отмечается, что до 11.15 сохранятся энергии предыдущего дня. Поэтому нежелательно в это время заниматься важными делами.

После полудня энергии способствуют продуктивности, повысится возможность предпринимать решительные действия.

Сегодня уместно доделать важную работу до конца, при этом сохранится способность удерживать фокус и концентрацию на деталях.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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