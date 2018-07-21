Шестимесячная жительница Японии Чанко покорила интернет необычно густыми и длинными волосами.

Фотографии девочки публикуют в Instagram ее родители.

Девочка уже родилась с густыми темными волосами на голове. Но рост волос на этом не остановился. Сейчас девочка, которой только исполнилось полгодика, покоряет пышной шевелюрой.

Родители создали страничку в Instagram, где публикуют фото дочери. Аккаунт называется Baby Chanko — в честь ребенка, и уже набрал почти 50 тысяч подписчиков, а каждое фото набирает десятки тысяч лайков.



Маленькая Рапунцель: 6-месячная девочка покорила Instagram аномально длинными волосами / 2 фотографии

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К слову, ранее пес помог найти потерявшуюся в поле 3-летнюю девочку.

ФОТО: Baby Chanko/Instagram