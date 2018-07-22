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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 22 июля/

Гороскоп на сегодня, 22 июля

Энергии, сил и эмоционального настроя для рывка и совершения каких-либо важных дел может не хватить.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Сегодня стоит поберечь свое физическое тело и эмоции от перенапряжения. Лучше заниматься задачами, которые не доставляют дополнительного беспокойства, для начала новых и важных дел время неподходящее.

Физические нагрузки уместны умеренные. День не способствует решению вопросов с авторитетными лицами, но можно проводить встречи с близкими друзьями и единомышленниками. Хорошо побыть на природе.

Если есть желание отправиться в путешествие, можно помечтать об этом или поискать интересующую информацию, тем самым “пробросить” в будущее. Сегодня весьма желательно проявить заботу о себе и своих близких.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

К слову, Факты ICTV также публиковали гороскоп на июнь 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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