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SpaceX запустила ракету Falcon 9 с семитонным спутником

Космическая компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с рекордным коммуникационным спутником Telstar 19 Vantage, вес которого 7 тонн.

Запуск состоялся с площадки SLC-40 базы ВВС США на мысе Канаверал, сообщает SpaceX.

13-й старт космической компании Илона Маска в 2018 году был рекордным: масса Telstar 19 Vantage – 7080 кг. Это самый тяжелый спутник, который Falcon 9 когда-то выводил на геостационарную орбиту.

Спутник предназначен для передачи широкополосного сигнала в Северной и Южной Америке.

Кроме того, он будет обеспечивать доступ к интернету через Wi-Fi авиапассажирам, которые путешествуют над северной частью Атлантического океана.

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Следующий за этим запуск Falcon 9 состоится уже 25 июля.

К слову, в июне SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту геостационарный спутник SES-12.

Видео, фото: SpaceX, Скріншот/SpaceX

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