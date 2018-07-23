Гороскоп на сегодня, 23 июля

Сегодняшний день может быть эмоционально нестабильным.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Эмоциональная нестабильность может проявляться в раздражительности, резких реакциях и высказываниях.

Сегодня не стоит решать вопросы, которые касаются здоровья, нежелательно проявлять сомнения в выбранных решениях.

Это благоприятное время для того, чтобы прощать и просить прощения, проявлять ответственность при исполнении обязанностей. Можно уделить внимание родственникам.

Если есть желание повысить уровень самодисциплины, то способствующие этому планы уместно выполнить сегодня.

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К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.