Гороскоп на неделю с 23 по 29 июля

Недельный гороскоп для всех знаков зодиака с 23 по 29 июля 2018 года.

Гороскоп на неделю имеет два вас много советов и предсказаний от звезд.

Кстати, посмотрите секреты, как добиться успеха для каждого знака зодиака, читайте – здесь.

Гороскоп для Овнов

Неделя пройдет для Овна в бешеном темпе, поэтому нужно беречь здоровье и решать все проблемы в экстренном порядке.

Постарайтесь принимать все, что преподнесет судьба, как знак. Тогда можно избежать многих неприятностей в работе, финансах и любви. Период этой недели станет для Овна чем-то вроде стартовой дорожки в карьере.

Только не спорьте с партнерами по бизнесу, иначе попадете в кризисную ситуацию. Гороскоп предсказывает знакомство с компетентным в семейных делах человеком, который поможет вникнуть в самую суть личной проблемы.

Если Овен будет геройствовать по любому поводу, то неделя окажется в сто раз сложнее. Оставайтесь на плаву и не лезьте в споры с самим собой.

Гороскоп для Тельцов

Для того, чтобы период этой недели принес Тельцу все хорошее, необходимо самому постараться. Следует приложить усилия в технической работе, а вдохновение – в творчестве. Не исключены проблемы в отношениях с родственниками, бытовые и наследственные вопросы. Гороскоп советует Тельцу решить дела, которые давно не дают покоя. Берите на себя ответственность за все, что касается дома и детей. Неделя окажется легкой, если внести коррективы в составленный график. Друзья помогут реализовать цели, связанные с бизнесом. Главное, чтобы Телец не забыл их отблагодарить. От дальних поездок гороскоп рекомендует отказаться, особенно, если на них придется потратить много средств.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп советует Близнецам внимательно претворять в работу новые и сложные проекты.

Если в чем-то сомневаетесь, то сто раз проверьте. Не доверяйте личные дела людям, которые способны их только испортить. Период этой недели сложится удачно у Близнецов, для которых семья стоит на первом месте.

Организуйте выезд на природу, сходите в театр или кино. Родственники будут искренне рады, что им уделили заботы и внимание.

Напряженная обстановка в коллективе наложит отпечаток, увы, негативный, на карьеру Близнецов.

Если вам раньше “светило” повышение зарплаты, то на этой неделе может все резко измениться. Гороскоп советует придерживаться ЗОЖ, чтобы самочувствие было отличным.

Гороскоп для Раков

Раку на этой неделе предстоят частые поездки и переговоры. И ничто изменить не получится, как бы не хотелось.

Зато есть шанс завязать выгодные знакомства, заложить фундамент для сотрудничества и открыть в себе творческий потенциал. Финансовые проблемы решатся с помощью интересной идеи Рака, которая «родится» внезапно.

Период этой недели доставит немало переживаний психологического характера.

Волнения и смуту наведет человек, с которым раньше Рака связывали любовные отношения.

Главное, не показывайте своих истинных чувств, если даже раньше в них сомневались. Гороскоп советует пройти медицинское обследование, посетить косметолога и чаще гулять пешком.

Гороскоп для Львов

Период этой недели подведет Льва к решению старой проблемы, поэтому терпение и сила воли не помешают.

Не принимайте близко к сердцу то, что скажут коллеги или начальство. Возьмите себя в руки и докажите, на что способны.

Игра слов в личной сфере может завести Льва в тупик. Гороскоп рекомендует чаще идти на компромисс, а не спорить и нагнетать обстановку.

Следите за состоянием здоровья, правильно питайтесь и не игнорируйте симптомы болезней. На этой неделе Лев должен начать борьбу с вредными привычками.

Полезно очистить не только организм от шлаков, но и провести омолаживающие процедуры кожи. Гороскоп советует свежим взглядом посмотреть на то, что в будущем принесет плоды.

Гороскоп для Дев

Гороскоп предсказывает Деве сплошные стрессы и передряги, если во время не взяться себя в руки. Не обращайте внимания на то, что этого не стоит.

Результат принесет коллективная работа, а вот одиночное “плавание” приведет к потере финансов.

Да, и сил можно потратить немало. Чтобы период этой недели оказался успешным, Деве следует созвониться или встретиться с нужными людьми. Главное, не показывайте вида, что общение с ними для вас – глоток кислорода.

Иначе, вас примут, как меркантильную и льстивую особу. Не исключено, что на неделе сорвутся сроки выполнения работы, от которой Дева ждала очень многого. Тщательнее подходите к вопросам оздоровления и закаливающим процедурам.

Гороскоп для Весов

Весам на этой неделе нужно держать язык за зубами, иначе личное мнение подорвет авторитет и все, что строилось годами. От умения сходиться с людьми зависит многое.

Если всерьез задумаетесь о профессиональном будущем, то оно станет счастливым. Гороскоп советует Весам подсчитать доходы и расходы, чтобы отложить средства на отпуск или крупную покупку.

Ищите способы реализации идей не в своем прошлом, а в интернете. Это позволит подойти к рабочим вопросам нестандартно и выгодно. Период этой недели избавит Весов от сомнений в личной жизни.

Если давно планировали сделать предложение любимому человеку, то не медлите. Удачно решатся бытовые проблемы, если взять на неделе отгул.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпиону придется крутиться и вертеться, как белка в колесе, чтобы хоть как-то украсить период этой недели. Позаботьтесь обо всем, что касается финансов, быта и дальних путешествий.

Если работа связана с частыми командировками, то лучше четко распланировать все передвижения. Гороскоп предсказывает Скорпиону капитальный ремонт, строительство дачи и покупку новой мебели.

Если на все это давно откладывались деньги, то можно облегченно вздохнуть и щедро потратиться.

Неделя подходит для смены работы, переезда и нахождения дополнительного заработка.

Обратный эффект могут принести Скорпиону народные методы лечения. Меньше слушайте советов посторонних людей.

Гороскоп для Стрельцов

Стрелец во всеоружии встретит, как и проживет, период этой недели, ведь все насущные проблемы решатся молниеносно.

Тем более, что рядом близкие люди, понимание и искренняя поддержка. Главное, не распыляйтесь на мелкие дела, чтобы сохранить внутренний комфорт.

В личной сфере одинокому Стрельцу придется делать важный выбор. Гороскоп советует все тщательно взвесить, чтобы потом не метаться с агонии.

Если ситуация на работе сложится крайне тяжелая, то можно подумать об увольнении.

Неделя подходит для нововведений, экспериментов и даже рискованных действий. Вот только со здоровьем Стрельцу нужно быть осторожнее. Не поднимайте тяжестей и откажитесь от занятий в спортзале.

Гороскоп для Козерогов

Козерог будет так счастлив в любви, что не заметит сложностей этой недели. А они, к сожалению, есть.

Придется срочно заниматься финансовыми вопросами, помогать родственникам, переезжать, созваниваться…

Вообще, суеты и хлопот гороскоп предсказывает уйму. Но, если соблюдать дисциплину и пунктуальность, то можно все преодолеть. Тем более, что Козерог откроет в себе новые таланты.

Период этой недели есть возможность пополнить счет приличной суммой. Если не отказываться от выгодных предложений.

Не исключены боли в спине, ногах и желудке. Козерогу следует обратиться в больницу, а не к местным знахарям.

От поездки отказывайтесь в том случае, если она рассчитана надолго.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп обещает Водолею солнечные деньки, если самому не хмуриться.

Постарайтесь быть оптимистичнее, даже если судьба преподнесет неприятные сюрпризы. В половине из них виноват Водолей, но другая часть окажется непредсказуемой.

Чтобы период этой недели принес хорошие новости и минимум волнений, заранее планируйте личные дела. Партнерство с новыми людьми сложится по высшему разряду, если Водолей станет уступчивее.

Неделя мало подходит для выяснения отношений, особенно, с начальством. Пусть все пока останется без изменений, иначе испортите “картину” в профессиональной сфере.

Здоровье не пошатнется, поэтому Водолею можно заниматься любыми видами спорта.

Гороскоп для Рыб

Рыбы решат посвятить период этой недели любимому человеку. Вы настолько комфортно себя чувствуете, что заниматься рутиной или бытом, не входит в планы.

Есть шанс найти подработку, поступить в учебное заведение и поделиться опытом с коллегами. Для открытия своего бизнеса не лучшая неделя, поэтому откажитесь от такой “затеи”.

Гороскоп рекомендует Рыбам спокойно, без напора, решить финансовые проблемы. Если корень зла кроется в общении с нечестными партнерами, то срочно избавляйтесь от такого “сотрудничества”.

Вся неделя в вашем распоряжении, если возьмете небольшой отпуск и отдохнете на турбазе.

Главное, чтобы Рыбы не боялись, хотя бы на время, отойти от важных дел.