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Маск выпустит смартфон – СМИ

В сети появились фото элементов смартфона с логотипом Tesla на задней панели. Инсайдеры сообщают, что разработка принадлежит компании Илона Маска.

Ілон Маск

Аппарат с безрамочным дисплеем разрабатывается под кодовым названием Quadra, пишет Gizchina.

Дисплей с типичной “монобровью” имеет достаточно тонкие рамки в классе актуальных смартфонов 2018 года.

На задней панели смартфона располагается перфорация в виде логотипа Tesla, продолговатая выемка под двойную камеру и решетка динамиков.

Фото: Gizchina

Наличие сканера отпечатков в этой версии смартфона обязательно. Революционная технология распознавания лица требует наличие определенного места в “моноброви”.

В смартфоне Tesla достаточно тесно на передней панели для расположения большого количества всяких датчиков.

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К слову, слухи о выпуске смартфона появились еще в ноябре 2017 года.

Реальной подлинности свежего снимка нет. Однако это первые подтверждения того, что Tesla может выйти на рынок смартфонов, выпустив свой первый аппарат уже к концу текущего года.

Тем временем компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с рекордным коммуникационным спутником.

Фото: Gizchina, Joshua Lott/Getty Images
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