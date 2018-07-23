Маск выпустит смартфон – СМИ

В сети появились фото элементов смартфона с логотипом Tesla на задней панели. Инсайдеры сообщают, что разработка принадлежит компании Илона Маска.

Аппарат с безрамочным дисплеем разрабатывается под кодовым названием Quadra, пишет Gizchina.

Дисплей с типичной “монобровью” имеет достаточно тонкие рамки в классе актуальных смартфонов 2018 года.

На задней панели смартфона располагается перфорация в виде логотипа Tesla, продолговатая выемка под двойную камеру и решетка динамиков.

Наличие сканера отпечатков в этой версии смартфона обязательно. Революционная технология распознавания лица требует наличие определенного места в “моноброви”.

В смартфоне Tesla достаточно тесно на передней панели для расположения большого количества всяких датчиков.

Читайте: 7 тыс. машин за 4 часа: Ford троллит Tesla

К слову, слухи о выпуске смартфона появились еще в ноябре 2017 года.

Реальной подлинности свежего снимка нет. Однако это первые подтверждения того, что Tesla может выйти на рынок смартфонов, выпустив свой первый аппарат уже к концу текущего года.

Тем временем компания SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с рекордным коммуникационным спутником.