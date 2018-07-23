Лунное затмение 27 июля: чем опасно и что нельзя делать

Уже в эту пятницу, 27 июля, состоится самое продолжительное лунное затмение. Как оно повлияет на каждый знак зодиака и что нельзя делать в этот день – далее в материале.

Время

Начнется лунное затмение 27 июля, в пятницу, в 23.22 по киевскому времени (в 20.22 – по Гринвичу). Как отмечают астрологи, продлится лунное затмение аж 103 минуты – более продолжительного лунного затмения в этом веке уже не будет.

Об этом сообщает Главред со ссылкой на Telegram-канала Сухарева башня.

В каком знаке

Лунное затмение 27 июля произойдет в знаке Козерога. Именно в этом знаке на данный момент находится в экзальтации ретроградный Марс. Причем в тот день – впервые с 2003 года – Марс будет в великом противостоянии.

Влияние на каждый знак зодиака

В общем, мы станем свидетелями редчайшей конфигурации светил, которая запустит новые мощные процессы и перемены в жизни почти каждого жителя Земли. В ближайший месяц многие смогут ощутить приливы агрессии (которую сложно будет контролировать) и бунтарства, – отмечает астролог.

В политическом контексте для власть предержащих наступает не самое благоприятное время. Ведь на порядок возрастают риски массовых протестов и военных переворотов. Причем высокие риски сохранятся аж до начала сентября, когда Марс и Сатурн выйдут из ретроградного состояния.

Напомним, известный астролог Влад Росс говорит о том, что в период “кровавого” лунного затмения следует опасаться военных действий.

– Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. Потому ситуация может разворачиваться очень драматично. Например, такие события могут начать разворачиваться на Ближнем Востоке, — подчеркнул Росс.

Это затмение не лучшим образом может сказаться и на психике женской части населения. Приступы истерии возможны даже у самых сангвинических представительниц прекрасного пола. Посему мужчинам необходимо в этот период быть крайне аккуратными в общении с дамами, чтобы не “пожать бурю”.

Что нельзя делать

Астрологи призвали отказаться от наблюдения за лунным затмением.

– Это самое глупое, что можно будет сделать вечером 27 июля. Более глупым могут стать только обильные возлияния алкоголя в этот день, – отмечают астрологи.

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Напомним, что полностью увидеть затмение смогут жители Восточной Африки, Центральной и Южной Азии, а также Антарктиды. Жители Южной Америки, Западной Африки и Европы увидят затмение при восходе Луны.

А в Восточной Азии и Австралии его можно будет наблюдать при заходе Луны.

ФОТО: Рixabay