Тропические ливни и грозы: погода на неделю в Украине (КАРТА)

Погода на неделю в Украине ожидается дождливой и с высокими температурами по всей территории страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

– Кто еще не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, но очень хочет, для того наша любимая атмосфера организовала в нынешнем украинском июле соответствующие условия. Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80, 90, или даже 100 процентов. Помогает украинцам, мечтающим посетить края с влажным теплым климатом, все еще циклон Halina, – рассказывает синоптик Наталья Диденко.

В понедельник, 23 июля, по всей территории Украины ожидаются дожди и грозы, кроме восточной части страны.

Температура воздуха днем будет 22…31 градусов, а ночью от 15 до 21.

В столице грозы, днем 23-25 градусов, ночью 16-18.

Во вторник, 24 июля, синоптики не обещают существенных изменений в погоде. По всей Украине, кроме южных областей, ожидаются грозы.

Температура воздуха днем от 18 до 29 и 15…22 ночью.

Киев продолжат заливать дожди, ночью 17-19, днем 23-25 градусов тепла.

В среду, 25 июля, во всех областях Украины пройдут дожди и грозы.

Однако, температура не изменится, местами будет даже теплее.

В Киеве осадки, ночью 17-19, а днем 27-29 градусов тепла.

В четверг, 26 июля, грозы не покинут Украину. Температура тоже существенно не поменяется: от 18 до 31 днем и 15…22 ночью.

В столице дожди, ночью 16-18, ночью 26-28 выше нуля.

В пятницу, 27 июля, на востоке днем будет солнечно и без осадков, однако ночью стоит ожидать дождь. В других областях Украины грозы не прекратятся.

Температура воздуха прогреется от 25 до 32 градусов днем и 14…22 ночью.

Киевлянам придется еще по мокнуть под дождем, ночью 16-18, а днем 26-28 градусов тепла.

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