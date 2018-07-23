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Во сколько обойдутся качественные межкомнатные двери в Киеве

На украинском рынке межкомнатные двери (цена их зависит от производителя и материала изготовления и фурнитуры) представлены в таком огромном количестве, что даже опытным строителям и дизайнерам иногда сложно выбрать.

Чтобы узнать, как купить межкомнатные двери в Киеве по разумной стоимости достойного качества, прочитайте до конца эту статью.

Особенности ценообразования межкомнатных дверей в Киеве

На межкомнатные двери цена зависит от материалов и сложности изготовления элементов конструкции:

  • полотно — основа. Самые дорогие дверные полотна из массива дерева, триплексного (закаленного) стекла, шпона. Дешевле стоят ламинированные модели, выполненные из древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП) или древесно-стружечных плит средней плотности (МДФ);
  • короб изготавливают из металла (алюминия), дерева или пластика. Пластиковый — самый недорогой, но недолговечный, что снижает цену двери;
  • наличники делают обычно из того же материала, что и короб;
  • фурнитура — петли, щеколды, замки — составляет половину цены межкомнатных дверей. Дороже стоят изделия зарубежных производителей (немецких или итальянских), отечественная продукция дешевле.

Кроме стиля оформления интерьера, покупать межкомнатные двери в Киеве следует, учитывая:

  • функциональность — звукоизоляционные свойства;
  • безопасность — риск возгорания;
  • экологичность — наличие запахов;
  • практичность — легкая очищаемость.

Значительно повышают цену на межкомнатные двери в Киеве:

  • стеклянные вставки, особенно витражи;
  • наличие подсветки на ручке;
  • зеркальные вставки;
  • резьба и другие декоративные элементы.

Классификация межкомнатных дверей по ценовой категории

Все межкомнатные двери делятся на три категории:

  • эконом-класс — однотонные, ламинированные или с искусственной пленкой с рисунком модели по цене от 2500 грн. Стандартный комплект состоит из глухого полотна, пяти наличников и трех элементов коробки. Этот вариант идеален для дач или частных домов. При желании полотно можно покрывать морилкой нужного цвета и лакировать;
  • средний — от 5000 до 10 000 грн — деревянные или шпонированные с объемными вставками из зеркального или закаленного стекла, прозрачного, матового либо с цветной заливкой;
  • премиум-класс — от 10 000 грн, в эту стоимость входит весь комплект материалов и фурнитуры в зависимости от пожеланий и требований заказчика. Самыми дорогими считаются модели из цельного дуба или из натурального дубового шпона.
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