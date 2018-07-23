Во сколько обойдутся качественные межкомнатные двери в Киеве

На украинском рынке межкомнатные двери (цена их зависит от производителя и материала изготовления и фурнитуры) представлены в таком огромном количестве, что даже опытным строителям и дизайнерам иногда сложно выбрать.

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Особенности ценообразования межкомнатных дверей в Киеве

На межкомнатные двери цена зависит от материалов и сложности изготовления элементов конструкции:

полотно — основа. Самые дорогие дверные полотна из массива дерева, триплексного (закаленного) стекла, шпона. Дешевле стоят ламинированные модели, выполненные из древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП) или древесно-стружечных плит средней плотности (МДФ);

короб изготавливают из металла (алюминия), дерева или пластика. Пластиковый — самый недорогой, но недолговечный, что снижает цену двери;

наличники делают обычно из того же материала, что и короб;

фурнитура — петли, щеколды, замки — составляет половину цены межкомнатных дверей. Дороже стоят изделия зарубежных производителей (немецких или итальянских), отечественная продукция дешевле.

Кроме стиля оформления интерьера, покупать межкомнатные двери в Киеве следует, учитывая:

функциональность — звукоизоляционные свойства;

безопасность — риск возгорания;

экологичность — наличие запахов;

практичность — легкая очищаемость.

Значительно повышают цену на межкомнатные двери в Киеве:

стеклянные вставки, особенно витражи;

наличие подсветки на ручке;

зеркальные вставки;

резьба и другие декоративные элементы.

Классификация межкомнатных дверей по ценовой категории

Все межкомнатные двери делятся на три категории: