Впервые в истории! Ученые остановили процесс старения

Ученым университета Алабамы в Бирмингеме удалось состарить и омолодить мышей, управляя активностью генов в митохондриях.

Статья специалистов опубликована в журнале Cell Death & Disease.

Исследователи внесли в ДНК митохондрий (обеспечивает тело энергией — Ред.) грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразу гамма. Это соединение находится в митохондриях и участвует в репликации и репарации митохондриальной ДНК. Повреждение POLG вызывает нарушения функций митохондрий, что способствует менее эффективному запасанию энергии. В свою очередь, это приводит к развитию признаков старения. Например, у человека выпадают волосы и появляются морщины.

Специалисты ввели в оплодотворенную яйцеклетку мышей дополнительную копию гена POLG с мутацией. Эта дефектная ДНК участвует в производстве полимеразы (фермент, главной биологической функцией которого является синтез полимеров нуклеиновых кислот — Ред.) только в присутствии антибиотика доксициклина. Препарат начали добавлять в пищу и воду грызунов, которые были не младше двух месяцев.

Через две недели после регулярного приема лекарства у животных начали проявляться признаки старения. Черная шерсть стала седеть и выпадать, кожа начала сморщиваться, а позвоночник — искривляться. После прекращения применения доксициклина, симптомы старения у грызунов исчезли. По словам ученых, они наблюдали за процессом омоложения у животных впервые.

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