День Ольги: история праздника

24 июля верующие восточного обряда чествуют равноапостольную Ольгу, княгиню Киевскую. Какой она была и что известно о жизни княгини?

Воссоздать историческую реальность княгини Ольги трудно. Летописные источники не сообщают ни времени ее рождения, ни данные о ее происхождении.

Известно лишь, что Ольгу привели Игорю как жену в 903 году.

Самым распространенным среди ученых является мнение о том, что детство будущей княгини прошло в селе Выбуты возле Пскова, где, вероятно, она встретилась со своим будущим мужем.

Согласно летописи, Ольга имела единственного сына Святослава Игоревича. После смерти мужа она стала регентшей при малолетнем Святославе.

С деятельностью Ольги в развитии древнерусской государственности пришел новый этап. Именно Ольга ликвидировала племя древлян, “установила” другие русские земли, упорядочила и урегулировала сбор дани и организовала по всей стране княжеские погосты и стоянки.

Во внешней политике Ольга поддерживала дружеские отношения с Византией, однако, в отличие от предшественников, предпочитала мирные средства дипломатии.

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Благодаря визиту в Константинополь княгиня Ольга возобновила русско-византийское соглашение.

Также во время этого визита княгиня крестилась в соборе св. Софии. Однако, вернувшись в Киев, никаких попыток ввести христианство как государственную религию Руси Ольга не делала.

Историки объясняют это сильной языческой оппозицией во главе с ее сыном Святославом Игоревичем.

Умерла княгиня Ольга в июле 969 года в Киеве. Ее похоронили по христианскому обычаю.

Когда ее внук князь Владимир построил Десятинную церковь, останки княгини похоронили в ней.

Древние предания назвали Ольгу хитрой, а православная церковь еще в домонгольские времена приобщила ее к списку святых.

Современные ученые называют ее мудрой правительницей и объясняют, что именно ум, взвешенность и последовательность в достижении цели помогли княгине так долго пребывать у власти.

Напомним, из-за празднования 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве ограничили движение транспорта.

Фото: Александр Синица/УНИАН