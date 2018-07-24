Гороскоп на сегодня, 24 июля

День не подходит для большинства дел, особенно созидательных и финансовых, также не рекомендуется вести важные переговоры и заключать сделки.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Все коммуникации между людьми могут быть затруднены.
День больше подходит для отдыха. Можно заниматься легкими физическими нагрузками.
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Благоприятное время для духовной практики, занятий йогой, практик созерцания, наблюдений за собой.
Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, брать и давать деньги в долг.
К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.
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