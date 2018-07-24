Отзывы общественности на социальные проекты компании Техника и технологии

В 2014 году компания Техника и технологии начала ряд социальных проектов, рассчитанных до 2020 и до 2035 года.

Проекты направлены на воспитание детей с детства, с мировоззрением, что обеспечит будущее ребенку, а родителям беззаботную жизнь.

По вышеупомянутым проектам в пресс-центре компании редакции сообщили следующее:

Наиболее популярными социальными проектами сегодня 5, сроком действия 2014-2035 гг. Старшему поколению и родителям предложена Программа воспитания кадров и последователей дела, а для детей, с возможным привлечением взрослых, конкурсы Нарисуй свою мечту, Реализуй нарисованную мечту , Я изобретатель, Посади дерево добра. Первые предложения по проектам сделанные клиентов еще в начале 2013 года. Компания получила положительные отзывы от детей, родителей, клиентов и начала развивать проекты.

Поддержку и положительные отзывы получили от Кировоградского филиала Укрэксимбанк, который о кредитовал ООО Техника и технологии и это помогло финансированию проектов, от журнала Бизнес 2 бесплатно напечатаные статьи в котором дали возможность позиционировать эти проекты в бизнес среде, от Кировоградского областного управления образования предложения и помощь которого обеспечили распространение информации и материалов и участие детей в конкурсах. Больше всего отзывов компания Техника и технологии получила от детей, родителей и клиентов после проведения первого этапа конкурсов осенью 2014 года.

Все они положительно откликнулись и многие просили продолжить конкурсы. В компании считают, что лучшим откликом общественности на начало – есть результат проведенных конкурсов. В конкурсе Нарисуй свою мечту приняли участие около 6000 детей, а благодаря конкурсу Посади дерево добра высажено более 200 000 деревьев.

Компания Техника и технологии занимается поставками техники, оборудования, запчастей, технологий через сеть представительств в Украине и разрабатывает и внедряет новые виды техники.