Отдых в Очакове 2018: обзор жилья, пляжей и развлечений

Очаков считается одним из лучших курортов для семейного отдыха. Факты ICTV предлагают вариант недорогого отпуска в Украине.

Очаков – популярный курорт в Николаевской области. Песчаные пляжи имеют пологое дно и тянутся вдоль всего побережья.

Очаков – климатический курорт с богатыми ресурсами минеральных вод и лечебных грязей. Побережье Черного моря в районе Очакова уникально своими природными объектами. Здесь много живописных обрывов, песчаные косы и мелководные заливы, в которых прекрасно прогревается вода.

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Приехав на отдых в Очаков, можно пройти курс оздоровления в пансионатах и укрепить иммунитет.

Как добраться

От Киева до Очакова 553 км.

Поезд

Если вы решите ехать на поезде, тогда необходимо покупать билеты до Николаева (цена из Киева – от 169 грн). Ехать 9 часов. Там пересесть на автобус до Очакова. Цена билета – 70 гривен (ехать 2 часа).

Автобус

Прямой автобус едет из Киева в Очаков 12 часов, билеты стоит 385 гривен.

Где жить

Отели

Marine

В номерах отеля есть холодильник, спутник. ТВ, Wі-Fі, вентилятор или кондиционер.

На территории есть отдельные столики, паркинг, мангал. Есть возможность готовить самостоятельно.

Стоимость проживания в двухместном номере с 25 июня по 31 августа – 774 гривны в сутки. Цена указана за номер и включает в себя 2 обеда.

Лютик

Расположен в 5 минутах ходьбы от пляжа и от центрального рынка.

Есть отдельная кухня для самостоятельного приготовления пищи с необходимым набором посуды, холодильник, газовая плита, микроволновка.

На территории есть мангал, душ с горячей водой, туалет, стоянка и Wi-Fi.

Стоимость проживания в летние месяцы – 120 гривен с человека в сутки. Дети до 3 лет – 60 гривен.

Паланга

Мини-отель находится в 110 м от моря.

Номера сдаются со всеми удобствами. Есть горячая и холодная вода круглосуточно, кондиционер, телевизор, кухня с набором посуды, мангал.

Стоимость проживания с 20.06 до 28.08 составляет от 200 гривен с человека в сутки.

Светлана

Находится в 300 метрах от моря.

Здесь есть летняя веранда, площадка для отдыха, детская площадка, стоянка, сауна. Также можно брать мангал.

На территории есть кухня для приготовления пищи.

Стоимость проживания в июле и августе – 120 гривен. Цена указана за человека в сутки.

МИТЭК

Этот пятиэтажный мини-отель находится в 5 минутах ходьбы от моря.

Здесь есть охраняемые внутренняя стоянка и закрытый двор.

В номерах есть интернет и телевизор.

На территории оборудована кухня для приготовления пищи.

Стоимость двухместного номера в летний период 600 гривен в сутки. Цена указана за номер.

Частное жилье

В Очакове можно снять комнату в частном секторе. Цена стартует от 60 гривен в сутки с человека. Трехкомнатная квартира в летний период будет стоить от 500 гривен в сутки. Однокомнатную квартиру возле моря можно снять за 300 гривен.

Пляжи в Очакове

Пляжи в Очакове песчаные и сравнительно малолюдные. Вода чистая и прозрачная. Над пляжами возвышаются живописные обрывы.

Большинство пляжей бесплатные.













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Развлечения в Очакове

В Очакове есть аквапарк и водные аттракционы на пляжах: надувные горки, бананы, таблетки и скутеры.

Аквапарк Аттика

К услугам посетителей – детские и взрослые водные аттракционы:

6 водных горок высотой до 9,45 метров;

4 ярких сказочных горки-мультяшки в детском бассейне;

Большой бассейн для плавания, самые глубокие места — до 1,6 метра, а самые мелкие — 0,5 метра;

Детский бассейн глубиной 0,5 м с фонтанчиками.

Цены на продукты в Очакове

В Очакове есть супермаркет АТБ, где можно купить продукты по обычным ценам, а иногда со скидкой.

На рынке продукты дороже на 15-20%.

Напомним, Факты ICTV помогают собрать самые необходимые вещи для отдыха за рубежом, на море, в горах или дома. Мы изучили модные тенденции, узнали многое про практичное использование разных вещиц, а также сравнили цены в популярных онлайн-магазинах.