Как подтянуть грудь – одно простое упражнение

Подтянуть грудь, не выходя из дома, реально с помощью одного упражнения.
Об этом рассказала ведущая Утра в Большом Городе Юля Зорий в рамках проекта Зорий качает.
Ведущая проверила два упражнения из интернета и пришла к выводу, что ни одно из них не работает. Поэтому она предложила альтернативу.
Возьмите гантели и поставьте их перед собой. Далее делайте движения вперед и назад.
И вы сразу почувствуете, как качаются ваши мышцы грудей.
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К слову, ранее ведущая ICTV показала, как накачать ноги с помощью 1 упражнения.
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