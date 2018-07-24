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Как подтянуть грудь – одно простое упражнение

Подтянуть грудь, не выходя из дома, реально с помощью одного упражнения.

Об этом рассказала ведущая Утра в Большом Городе Юля Зорий в рамках проекта Зорий качает.

Ведущая проверила два упражнения из интернета и пришла к выводу, что ни одно из них не работает. Поэтому она предложила альтернативу.

Возьмите гантели и поставьте их перед собой. Далее делайте движения вперед и назад.

И вы сразу почувствуете, как качаются ваши мышцы грудей.

Читайте: Ведущая ICTV Юлия Зорий показала впечатляющий результат похудения на 10 кг

К слову, ранее ведущая ICTV показала, как накачать ноги с помощью 1 упражнения.

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