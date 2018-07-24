Как собаки реагируют на слезы

Собаки не только замечают, когда хозяин расстроен и нуждается в помощи, но и стараются как можно быстрее помочь ему.

К такому выводу пришли ученые после исследования с участием 34 пар собак разных пород, а также их хозяев, сообщает CNN.

Во время эксперимента хозяева садились на диван и начинали шепотом напевать колыбельную или плакать. В это время их собака находилась за дверью и слышала это.

Двери между помещениями были закрыты и оборудованы специальным магнитом. Чтобы добраться до хозяина, животным нужно было приложить определенные усилия.

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Услышав плач хозяина, собаки открывали двери не чаще, чем если слышали его шепот. Однако они делали это в три раза быстрее.

Исследователи заметили, что собаки, которые не открывали двери, делали это не из равнодушия. Когда животные слышали плач хозяев, у них значительно повышался уровень стресса, то есть они чувствовали себя слишком озабоченными и растерянными, чтобы сделать хоть что-то.

Кстати, ученые уже выяснили, что собаки способны защитить ребенка от астмы.

Фото: Pixabay