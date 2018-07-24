PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Как собаки реагируют на слезы/

Как собаки реагируют на слезы

Собаки не только замечают, когда хозяин расстроен и нуждается в помощи, но и стараются как можно быстрее помочь ему.

Собака

К такому выводу пришли ученые после исследования с участием 34 пар собак разных пород, а также их хозяев, сообщает CNN.

Во время эксперимента хозяева садились на диван и начинали шепотом напевать колыбельную или плакать. В это время их собака находилась за дверью и слышала это.

Двери между помещениями были закрыты и оборудованы специальным магнитом. Чтобы добраться до хозяина, животным нужно было приложить определенные усилия.

Читайте: Все плакали. Пес спел на America’s Got Talent и прошел в следующий этап

Услышав плач хозяина, собаки открывали двери не чаще, чем если слышали его шепот. Однако они делали это в три раза быстрее.

Исследователи заметили, что собаки, которые не открывали двери, делали это не из равнодушия. Когда животные слышали плач хозяев, у них значительно повышался уровень стресса, то есть они чувствовали себя слишком озабоченными и растерянными, чтобы сделать хоть что-то.

Кстати, ученые уже выяснили, что собаки способны защитить ребенка от астмы.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка