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С Днем Ольги: поздравления и открытки

24 июля христиане восточного обряда чтят равноапостольную великую княгиню Ольгу.

Сегодня именины у всех Ольг, это имя походит от скандинавского имени Хельга.

К святой Ольге обращаются с молитвами о помощи вдовы и новообращенные христиане. Княгиня Ольга воздвигла первые христианские храмы на Руси, а сама приняла крещение в 954 году.

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Если вы решили сделать кому-то подарок на именины в этот день, то идеально подойдут изделия из янтаря. Этот камень является оберегом для Ольг.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления и открытки с именинами для Ольг.

Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.

*****

Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.

*****

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою,

Следят еще и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем,

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И счастье будет через край.

 

*****

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уважение тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!

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С Днем Ольги: поздравления и открытки / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории праздника.

Фото: dreamstime

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