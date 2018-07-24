24 июля христиане восточного обряда чтят равноапостольную великую княгиню Ольгу.

Сегодня именины у всех Ольг, это имя походит от скандинавского имени Хельга.

К святой Ольге обращаются с молитвами о помощи вдовы и новообращенные христиане. Княгиня Ольга воздвигла первые христианские храмы на Руси, а сама приняла крещение в 954 году.

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Если вы решили сделать кому-то подарок на именины в этот день, то идеально подойдут изделия из янтаря. Этот камень является оберегом для Ольг.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления и открытки с именинами для Ольг.

Все сердца мужчин до боли

Покоряет наша Оля.

Обаянием чарует

И улыбкой околдует.

Пожелать тебе, принцесса,

Мы хотим процентов двести,

Счастья женского большого,

Как кольца — так золотого,

Если камни — то бриллианты.

Чтоб сказали хироманты,

Что отмечена рука

Знаком счастья и добра.

*****

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее и желаем

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

*****

Упрямо следуй, Ольга, за мечтою

И верь, что солнце навсегда

На небе, в сердце. За тобою,

Следят еще и небеса.

Всегда стремись, а мы поможем,

Всегда вершину выбирай.

Ты лучше становиться сможешь,

И счастье будет через край.

*****

В имени Ольга – величие, святость,

С давних времен оно славу несет.

Ты для всех близких – утеха и радость,

Везде уважение тебе и почет.

Я пожелаю огромного счастья,

В сердце всегда откровенной весны.

Пусть в именины твои в одночасье

Сбудутся самые сладкие сны!









С Днем Ольги: поздравления и открытки / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали об истории праздника.

Фото: dreamstime