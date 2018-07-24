С Днем Ольги: поздравления и открытки

24 июля христиане восточного обряда чтят равноапостольную великую княгиню Ольгу.
Сегодня именины у всех Ольг, это имя походит от скандинавского имени Хельга.
К святой Ольге обращаются с молитвами о помощи вдовы и новообращенные христиане. Княгиня Ольга воздвигла первые христианские храмы на Руси, а сама приняла крещение в 954 году.
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Если вы решили сделать кому-то подарок на именины в этот день, то идеально подойдут изделия из янтаря. Этот камень является оберегом для Ольг.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления и открытки с именинами для Ольг.
Все сердца мужчин до боли
Покоряет наша Оля.
Обаянием чарует
И улыбкой околдует.
Пожелать тебе, принцесса,
Мы хотим процентов двести,
Счастья женского большого,
Как кольца — так золотого,
Если камни — то бриллианты.
Чтоб сказали хироманты,
Что отмечена рука
Знаком счастья и добра.
*****
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее и желаем
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.
*****
Упрямо следуй, Ольга, за мечтою
И верь, что солнце навсегда
На небе, в сердце. За тобою,
Следят еще и небеса.
Всегда стремись, а мы поможем,
Всегда вершину выбирай.
Ты лучше становиться сможешь,
И счастье будет через край.
*****
В имени Ольга – величие, святость,
С давних времен оно славу несет.
Ты для всех близких – утеха и радость,
Везде уважение тебе и почет.
Я пожелаю огромного счастья,
В сердце всегда откровенной весны.
Пусть в именины твои в одночасье
Сбудутся самые сладкие сны!
Ранее Факты ICTV рассказывали об истории праздника.
Фото: dreamstime