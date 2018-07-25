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Гороскоп на сегодня, 25 июля

На сегодня нежелательно планировать какие-либо начинания, важные встречи, переговоры, а также крупные покупки и финансовые операции.

Гороскоп

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Техника и средства коммуникаций могут давать сбой в самое неподходящее время. Можно заниматься простыми, обыденными делами. Позвольте себе полноценный отдых.

Хорошее время для чтения, размышления, уединения. Прогулка на природе, слушание птиц, шума океана или шелеста дождя, даже с компьютера, поможет немного уравновесить эмоциональное состояние, которое в последние дни все же будет немного расшатанным на фоне приближающегося лунного затмения.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Напомним, что уже в эту пятницу, 27 июля, состоится самое продолжительное лунное затмение. Факты ICTV писали, как оно повлияет на каждый знак зодиака и что нельзя делать в этот день.

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