Идеальные дороги и большие штрафы – украинка рассказала о жизни в Австралии

Украинка Алина переехала в Австралию и рассказала об особенностях жизни в стране.

Украинка Алина хотела жить в Америке, однако жизнь занесла ее в Австралию, где она сначала проходила стажировку, а затем получила рабочую визу и документы на проживание, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті.

По ее словам в Австралии почти идеальные дороги – широкие, с хорошей разметкой и без ям.

Также здесь немалые штрафы за правонарушения и выписать штраф могут даже тогда, когда авто стоит в неположенном для парковки месте.

Не любят в Австралии и тех, кто пользуется телефоном за рулем. Так, парень Алины однажды получил за это штраф в 400 австралийских долларов.

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Однако иногда небольшую нетрезвость водителям прощают, ведь в стране содержание алкоголя в крови до 0,5 промилле считается безопасной нормой.

К слову, украинка Анна рассказала о том, как переехала в Испанию, и как живется в Барселоне.