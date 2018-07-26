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Гороскоп на сегодня, 26 июля

Сегодня может нахлынуть грусть и уныние.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Если сегодня нахлынет грусть и уныние, можно медитировать или сбросить напряжение через физическую усталость.

В коммуникациях могут возникнуть затруднения, поэтому к отсутствию взаимопонимания стоит подойти с юмором и не сильно расстраиваться.

С сегодняшнего дня и до 19 августа вопросы, связанные со средствами связи, общением, налаживанием контакта могут носить весьма необычный характер.

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Неблагоприятно сегодня брать или давать деньги в долг, надевать новую одежду и украшения, стричь волосы, подстригать ногти, начинать поездки и путешествия.

К слову, Факты ICTV узнали, где лучше всего будет видно лунное затмение 27 июля и как оно отразится на знаках зодиака.

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