Гороскоп на сегодня, 26 июля

Сегодня может нахлынуть грусть и уныние.
Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.
Если сегодня нахлынет грусть и уныние, можно медитировать или сбросить напряжение через физическую усталость.
В коммуникациях могут возникнуть затруднения, поэтому к отсутствию взаимопонимания стоит подойти с юмором и не сильно расстраиваться.
С сегодняшнего дня и до 19 августа вопросы, связанные со средствами связи, общением, налаживанием контакта могут носить весьма необычный характер.
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Неблагоприятно сегодня брать или давать деньги в долг, надевать новую одежду и украшения, стричь волосы, подстригать ногти, начинать поездки и путешествия.
К слову, Факты ICTV узнали, где лучше всего будет видно лунное затмение 27 июля и как оно отразится на знаках зодиака.