Когда Медовый Спас – дата

Ежегодно 14 августа украинцы отмечают Медовый Спас или Первый Спас. Его еще называют Спас на воде, Маковый Спас, Маковей.
Традиционно на Маковея в церквях святят мак, васильки и бархатцы.
А Медовым его называют, потому что в этот день пасечники начинают медосбор. Только после освящения первого меда в церкви на Маковея можно было разговляться.
Также в Первый Спас начинается Успенский пост – спасовка, который длится две недели.
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В народе говорят, что Первый Спас – это проводы лета. В этот день начинают улетать ласточки.
Есть еще Второй или Яблочный Спас – 19 августа и Третий или Ореховый Спас – 29 августа.
Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях Медового Спаса.
Фото: meteoprog.ua
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