Билеты по €10 бесплатное жилье и экскурсии даром – как дешево отдохнуть за границей

Дорогие компьютеры влияют на ваш поиск так, что система видит, что вы покупаете и увеличивает коэффициент стоимости билета. Пользуйтесь дешевыми ноутбуками и смартфонами, а еще ищите авиабилеты в так называемом режиме инкогнито.

Одессит Руслан Верин объездил на своем “двухколеснике” почти весь мир. От Одессы до Южной Африки – 11 тыс км, от Одессы до Сингапура – 14 тыс.

Его самодельный транспорт не привередлив. Горючего не просит, только иногда – ремонт и обслуживание. Главное не забыть взять в дорогу необходимое оснащение. Руслан преодолел на велосипеде почти 50 тыс км. Начинающим велопутешественникам советует выбирать недалекие дистанции.

Анна и Богдан возят свое мягкое место в автомобилях. Правда, в чужих, и бесплатно. Они уже 6 лет практикуют путешествия автостопом. Делать это легко. Первое правило – одеться ярко. Второе правило – изучить несколько трюков.

Но главное – улыбка. Уже через 5 мин нашего эксперимента остановился один из водителей. Анна и Богдан автостопом проехали уже 66 стран. Бесплатно не только ездили, но и плавали и даже летали. С дальнего Брунея.

Соломия облетала всю Европу буквально за копейки. Так, как же правильно искать акционные билеты?

Соломия открывает секрет, о котором вы даже не догадываетесь. Интернет может подсунуть вам вместо дешевых, дорогие перелеты. А все зависит от того, сколько вы обычно тратите в сети. Дорогие покупки – дорогие билеты.

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Дорогие компьютеры влияют на ваш поиск так, что система видит, что вы покупаете и увеличивает коэффициент стоимости билета. Пользуйтесь дешевыми ноутбуками и смартфонами, а еще ищите авиабилеты в так называемом режиме инкогнито.

Львиная доля в стоимости путешествия – расходы на проживание. Но опытные путешественники научились сводить эту статью расходов почти до нуля. Велосипедист Руслан Верин за свою крышу над головой заплатил лишь раз. Купил хорошую палатку.

Впрочем такое путешествие трудно назвать комфортным, ни душа, ни мягкой кровати. Любители велопутешествий нашли выход – создали международную сеть людей, которые согласны предоставлять собственное жилье путешественникам бесплатно.

Подобная сеть действует и для туристов, путешествующих не на велосипедах, а на другом транспорте. Сайт каучсерфинг – это возможность познакомиться с людьми из разных стран.

Для тех кто привык к комфорту, такой отдых – не вариант. Но и в гостиницах можно пожить бюджетно. Не пользуйтесь услугами турфирм, а бронируйте жилье через интернет-сайты. Их множество. А главное не надо резервировать заранее.

Лучше накануне заезда – ближе к вечеру. Так можно сэкономить до половины стоимости апартаментов. Автостоперы Анна и Богдан готовят в путешествиях сами. На продукты тратят – от $1 до $5 в день.

Велопутешественник Руслан, путешествуя по Азии, на еду почти ничего не тратил. Местные настолько удивились, увидев европейца на велосипеде, что кормили его даром.

А как же быть, когда вы проголодались в центре города, где много туристов? Минимально поесть стоит 10 евро. Некоторые путеводители советуют питаться там, где едят местные. В таких заведениях действительно не дорого, но часто приходится стоять в очередях.

Путешествия – это эмоции, впечатления и развлечения, которые тоже стоят недешево. Впрочем экскурсии могут быть бесплатными. Если найти волонтеров, которые проводят пешие туры для иностранцев.

Если английским не владеете, можете найти экскурсию на понятном для вас языке. Просто подходите к группе поближе. Но главные эмоции, за которые не нужно платить ни копейки – это впечатления от природы. Иногда она поражает гораздо больше, чем дорогая экскурсия или поход в музей.

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