Тайны шаурмы – что кладут вместо обещанного мяса

Вес шаурмы часто не указывается в соответствующих забегаловках и этим пользуются продавцы.

Вес шаурмы часто не указывается, поэтому продавцы могут изменять его и добавлять меньше мяса, говорится в сюжете программы Ранок у Великому місті.



В шаурме должно быть 30% мяса, однако иногда его досыпают и блюдо могут легко обвесить. А если в соус подмешать майонеза, лука, и обернуть шаурму салфетками, то и вес нормальный получится.

Кроме того, не все продавцы используют нормальные куски мяса и иногда режут его с прожилками, а вместо соуса могут добавить обычный кетчуп. Поэтому, если вы хотите быстро поесть, то нужно внимательно присматриваться, что и где покупаете.

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