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Telegram Passport: Дуров соберет документы пользователей

Мессенджер Павла Дурова Telegram официально запустил сервис для хранения данных пользователей Telegram Passport.

Сервис Telegram Passport позволяет загрузить данные паспорта, загранпаспорта, водительских прав, счетов ЖКХ, справки о банковских счетах и другие документы. Информация пользователей защищена сквозным шифрованием, сообщается в блоге на сайте компании.

С помощью Telegram Passport пользователи мессенджера смогут проходить авторизацию в других сервисах, требующих идентификации личности.

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– Вскоре мы добавим в Telegram Passport стороннюю верификацию. Таким образом, некоторым сервисам даже не нужно будет запрашивать сами данные. Вместо этого они смогут положиться на то, что учетная запись Telegram проверена, а использующий человек реален, – говорится с сообщении.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegramна территории России.

Фото: telegram.org

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