День сисадмина 2018 – самые лучшие поздравления

С 2000 года каждую последнюю пятницу отмечают неофициальный праздник День системного администратора. В этом году он приходится на 27 июля.

Системный администратор – это человек, который обеспечивает работу компьютерной техники, сети и программного обеспечения.

Впервые идея праздников пришла американском сисадмину Теду Кекатосу, который увидел рекламу, где системного администратора поздравляли после установки нескольких принтеров.

Первым празднованием этого дня стал пикник в окрестностях Чикаго.

Также на праздник принято выражать уважение сисадминам, даря им разные вещи. Лучшими подарками считаются шоколад, пиво, вино, электроника, видеоигры и игрушечные пингвины. В некоторых компаниях принято дарить торты.

Можно поздравить знакомых работников этой профессии веселой СМС. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем системного администратора.

Все “железные” проблемы

Ты решаешь без труда.

Неполадки, сбой системы —

Для тебя лишь ерунда.

Сисадмина день сегодня —

Пожелать хотим тебе,

Чтоб росли твои доходы,

Чтоб не чах ты, не слабел.

Чтоб готов всегда был к бою,

И доволен был, как слон.

Счастья в жизни ты достоин —

В своем деле ты силён!

***

Компьютер, мышь, клавиатура,

Программы, монитор, upgrade,

Вас поздравляем, сисадмины,

Гиганты Ворда и Ексель!

Пускай трояны вас минуют,

Пусть будет все у вас connect,

Пусть никогда не будет багов,

Полезным будет redirect.

Пусть материнка служит вечно,

Послушным будет ваш touchpad,

Доступный сервер всегда рядом,

Весомым каждый терабайт.

Пусть ноутбук вам служит долго,

И не слетает пусть винда,

Программ пусть много выпускает

Вам в радость Голубой гигант!

***

Свою жизнь ты ITсфере посвящаешь,

Компьютеры, как человека, понимаешь,

Без тебя нам обойтись нельзя,

Все неполадки ты устраняешь всегда.

Сисадмин, прими поздравленья,

Пускай работа приносит вдохновенье,

Здоровья крепкого тебе, удачи, счастья,

Пусть мимо пролетают все ненастья.

***

Ты мгновенно устраняешь неполадки,

Чтоб компьютер работал четко, гладко,

Ответственность большая лежит на тебе,

Пора присвоить звания тебе.

Сегодня день системного администратора, поздравляем,

Жизни долгой и счастливой желаем,

Пусть будет светлою дорога всегда,

Пусть путь твой освещает яркая звезда.

***

Сисадмин у нас в почёте,

Чуть поломка — help кричим,

А в ответ всегда: Спокойно!

Все решу! Я ж сисадмин!.

Щелкнет клавишами резво,

Замелькает наш экран,

Заработает чудесно,

Какого волшебника Бог нам послал!

***

Сисадмины, поздравляю.

Ваш сегодня славный день.

Пусть в компьютерах копаться

Никогда не будет лень.

В деле вы, бесспорно, профи,

Все пропало бы без вас.

Пусть фартит вам на работе,

Вы ребята — просто класс.

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