Гороскоп на сегодня, 27 июля

Сегодняшний день, 27 июля, неблагоприятен для любого рода материальных задач.

Сегодня, если есть возможность, лучше отложить все дела. Хорошо заниматься духовной практикой. На эмоциональном плане, скорее всего, может быть непросто. Возможны конфликтные ситуации, вспышки агрессии, недопонимание.

Стоит напоминать себе о том, что коридор затмений — это уникальная возможность изменить ситуацию, совершить прорыв от внутренних зажимов к свободе, выйти на новый уровень взаимоотношений как с собой, так и с окружающими.

Смотреть на все происходящее со стороны. Стоит понаблюдать, какие внутренние аспекты задеваются и с чем это может быть связано. Хорошая возможность отказаться от старых привычек.

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Еду сегодня желательно предпочесть легкую и полезную — и чем меньше, тем лучше. Важно уделить внимание детям, позаботиться о них с большей чуткостью.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, стрижка волос, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, брать или давать деньги в долг.

К слову, Факты ICTV узнали, где лучше всего будет видно лунное затмение 27 июля и как оно отразится на знаках зодиака.