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Людмила Руденко – кому Google посвятил дудл

Сегодня Google посвятил дудл Людмиле Руденко – чемпионке по шахматам, родом с Полтавщины.

Людмила Руденко дудл

Сегодня Google посвятил дудл 114-й годовщине со дня рождения чемпионки по шахматам Людмилы Руденко, родом с Полтавщины.

– В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, родилась одна из самых влиятельных шахматисток мира, – сообщается в блоге Google.

Профессиональный путь Руденко начала с неудач, когда в 1925 году в своем первом турнире заняла одно из последних мест.

Однако через несколько лет она настолько усовершенствовала свои навыки, что стала чемпионкой Москвы в 1928 году, а в 1929 году переехала в Ленинград, где 7 раз стала чемпионкой города.

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В 1950 году Руденко стала второй женщиной, которая выигрывала Чемпионат мира по шахматам. В 2015 году ее включили во Всемирный шахматный зал славы.

К слову, 1 июня Google посвятил дудл Международному дню защиты детей.

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