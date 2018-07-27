Лунное затмение 27 июля: чем опасно и что нельзя делать

Уже в эту пятницу, 27 июля, состоится самое продолжительное лунное затмение XXI века. Факты ICTV расскажут, где его лучше всего будет видно и как оно отразится на знаках зодиака.

Время

Начнется лунное затмение 27 июля, в пятницу, в 23.22 по киевскому времени (в 20.22 – по Гринвичу). Как отмечают астрологи, продлится лунное затмение аж 103 минуты – более продолжительного лунного затмения в этом веке уже не будет.

Где можно увидеть затмение?

Целиком затмение можно будет увидеть почти во всех частях Европы, Африки, Ближнего Востока, Центральной Азии и Австралии. То есть почти везде кроме Северной Америки.

В Украине затмение начнется в 22.30. Космическое зрелище можно будет наблюдать в течение двух часов, то есть до 00.14.

Для наблюдения не нужен телескоп, однако бинокль, безусловно, выручит.

Где затмение будет видно лучше всего?

Лучше всего это явление можно наблюдать в восточной части Африки, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.

Лунное затмение на этот раз не увидят жители Центральной и Северной Америки.

В восточной части Южной Америки (например, в Буэнос-Айресе, Монтевидео, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро) его будет видно лишь частично.

Жители Британии и других европейских стран не увидят начало затмения, поскольку Луна в это время еще не появится над горизонтом.

В каком знаке

Лунное затмение 27 июля произойдет в знаке Козерога. Именно в этом знаке на данный момент находится в экзальтации ретроградный Марс. Причем в тот день – впервые с 2003 года – Марс будет в великом противостоянии, сообщает Главред со ссылкой на Telegram-канала Сухарева башня.

Влияние на каждый знак зодиака

В общем, мы станем свидетелями редчайшей конфигурации светил, которая запустит новые мощные процессы и перемены в жизни почти каждого жителя Земли. В ближайший месяц многие смогут ощутить приливы агрессии (которую сложно будет контролировать) и бунтарства, – отмечает астролог.

В политическом контексте для власть предержащих наступает не самое благоприятное время. Ведь на порядок возрастают риски массовых протестов и военных переворотов. Причем высокие риски сохранятся аж до начала сентября, когда Марс и Сатурн выйдут из ретроградного состояния.

Напомним, известный астролог Влад Росс говорит о том, что в период “кровавого” лунного затмения следует опасаться военных действий.

– Ведь Марс — это бог войны, а тут самое длительное затмение вблизи него. Потому ситуация может разворачиваться очень драматично. Например, такие события могут начать разворачиваться на Ближнем Востоке, — подчеркнул Росс.

Это затмение не лучшим образом может сказаться и на психике женской части населения. Приступы истерии возможны даже у самых сангвинических представительниц прекрасного пола. Посему мужчинам необходимо в этот период быть крайне аккуратными в общении с дамами, чтобы не “пожать бурю”.

Что нельзя делать

Астрологи призвали отказаться от наблюдения за лунным затмением.

– Это самое глупое, что можно будет сделать вечером 27 июля. Более глупым могут стать только обильные возлияния алкоголя в этот день, – отмечают астрологи.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Напомним, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

ФОТО: Рixabay