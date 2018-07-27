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Цукерберг потерял $ 15,9 млрд и выпал из тройки самых богатых людей мира

Основатель Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира.

Марк Цукерберг

После падения акций социальной сети Facebook ее основатель Марк Цукерберг перестал находиться в тройке самых богатых людей мира, сообщает Bloomberg.

Цукерберг потерял $15,9 млрд и опустился на шестую строчку рейтинга богачей.

Состояние основателя Facebook оценивают в $70,6 млрд и сейчас он находится между основателем испанского текстильного концерна Inditex Амансио Ортегой и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом.

Читайте: Facebook оштрафовали за утечку данных пользователей

Напомним, после квартального отчета о состоянии дел в компании Facebook, ее потери составляют около $130 млрд.

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