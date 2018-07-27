Тверк: за что его любят знаменитости и как научиться танцу

Почему танец тверк так популярен, откуда появился этот стиль? Что следует делать, чтобы научиться танцевать тверк, выяснили Факты ICTV, пообщавшись с профессиональной танцовщицей.

В мире существует множество различных танцевальных направлений, почти каждый день они пополняют свои ряды новыми, креативными и современными. Танцы любят и изучают везде, потому что танец- это не только прекрасное владение своим телом, но и состояние души. На сегодняшний день тверк находится на вершине своей популярности. О нем нам рассказывает тренер по тверку с двухлетним стажем и участница группы BRO Малина.

Знакомство с тверком

Помню 2014 год, когда вышел клип на песню Anaconda певицы Nicki Minaj. Тогда, я впервые увидела эти зажигательные движения ягодицами и, услышав ритм песни, поняла, что хочу танцевать, как эта певица. Не думая, я начала искать в интернете различные видео-уроки по тверку и позже ходить на занятия, мастер-классы. Я преподавала go-go dance и stretching, но всегда чувствовала, что это не мое. Поэтому со временем решила выйти из зоны комфорта и начала давать уроки тверку.

Сделать этот шаг помог мой парень. Она сказал: Любимая, давай ты будешь заниматься тем, чем действительно хочешь и к чему так стремишься.

Он дал мне идею снимать студию и преподавать тверк, который в то время еще не был таким популярным в Украине. Но, к сожалению, не все было идеально на пути к желанному. Помню время, когда никто не знал меня как преподавателя тверку. Снимая студию я еще не имела такое количество учеников, как сейчас. Сначала учила своих подруг танцу, снимала видео из студии и заливала их в социальные сети делая себе рекламу. А там уже и сработало всем известное сарафанное радио.

Конечно, были моменты, которые заставляли остановиться потеряв большой промежуток времени. Все трудности можно преодолеть, но когда это касается здоровья вдвое сложнее. Довольно трудно после долгой реабилитации снова войти в привычный ритм. Но я руководствуюсь в жизни кредом: “дорогу осилит идущий”. Поэтому никогда не боюсь препятствий на моем пути, главное верить в себя и в то, что ты делаешь. Собственно вот так и началась моя карьера тренера twerk/booty dance. Теперь тверк стал для меня большой любовью, которую хочется дарить всем.

Что такое тверк

Тверк, также twerking, booty dance, booty shake, это направление танца, в котором присутствуют активные движения бедер, живота и тряска ягодицами. При этом другие части тела остаются неподвижными. Этот стиль ежедневно набирает большую популярность. Им интересуются и восхищаются не только женщины, которые хотят научиться сексуальным движениям, но и некоторые мужчины.

Танец появился еще в древние времена

Говорят, что женщины африканских племен движениями бедер и ягодиц заманивали и соблазняли мужчин. У них были большие формы, которыми могли с легкостью выполнять движения booty shake. Поэтому танец и базируется на африканских движениях и на таких танцах, как Бобараба, Мапука и Куитата.

Главная особенность тверка – это динамичные движения, но при этом танец выглядит сексуально и женственно. С помощью booty dance каждый может почувствовать себя более привлекательным, сексуальным и избавиться от комплексов. К сожалению, существует много стереотипов о пошлости танца, но тренер Малина их все развеивает.

Как тренер, я всегда говорю девушкам, что нужно прежде всего любить себя и не бояться выходить из зоны собственного комфорта. Действительно, стоит попробовать тверк! Это не пошлость, а наоборот, этот танец поможет почувствовать и показать нашу женственность и одновременно сексуальность. Обычно тот, кто пробует и приходит ко мне на занятия, остается здесь надолго. Потому что этот красивый, зажигательный танец идет в ногу со временем. Мне кажется, он всегда будет таким же актуальным, как и сейчас.

Обычно тверк танцуют женщины, но в ютубе можно найти множество видеороликов в исполнении и мужчин.

Профессиональный уровень

Тверк приобретает все большую популярность в Украине – открываются новые студии twerking и все чаще проходят мастер-классы. В танце нет половых или возрастных ограничений. Выполняя тверк на профессиональном уровне, танцоры участвуют в различных батлах, конкурсах, где получают новые знания и призовые места.

Первый такой чемпионат был проведен в Великобритании в 2013 году. Там участники танцевали тверк не только на уровне высшего мастерства, но и продемонстрировали новые сложные трюки и различные профессиональные приемы.

Как научиться танцевать тверк

Чтобы овладеть тверком, нужно желание и много усилий. В идеале нужно посещать профессиональные занятия с тренером, но если этой возможности нет, в интернете можно найти множество видео-уроков, которые помогут вам овладеть тверком.

Такая тренировка длится один час, включая разминку и растяжку. График тренировок- 2-3 раза в неделю. Прежде всего, нужно одеться в удобную, спортивную одежду, чтобы ягодицы и бедра были открытыми. Для новичков лучше еще надеть наколенники, дабы не травмировать колени.

Включите ритмическую музыку и станьте перед зеркалом, чтобы смотреть на свои движения, замечать ошибки и исправлять их. Базовые движения тверка – удары и тряска. Из них можно сделать множество различных вариаций, поэтому на занятии, как правило, они совершенствуются. А главное – это удовольствие, хорошее настроение и самочувствие, полученные от достигнутого результата.

Любой вид физической активности дает свои плоды. Стоит помнить, что тверк не исключение.

Плюсы занятий тверком

Плюсов у такого стиля, как тверк, очень много. Он не только помогает девушкам раскрыть всю свою привлекательность, стать более раскрепощенными, смелее, но и привести свои мышцы в тонус, сохраняя спортивную форму тела.

Регулярные занятия помогают сделать красивую форму ягодиц, придать им упругость, сбросить лишний вес, избавиться от нежелательного целлюлита и конечно стать более пластичными. И одно из важных преимуществ для девушек: овладев этой техникой танца, вы гарантированно не останетесь без внимания мужского пола.

Занимаясь booty dance, можно не только сделать свое тело более спортивным, но и стать здоровее. Любой танец помогает стать более энергичной и физически сильнее, а у тверка есть свои особые преимущества. Он улучшает кровоснабжение внутренних органов, таким образом исчезает много проблем с пищеварением, особенно улучшается женское здоровье. Также тверк – это хорошая кардио-нагрузка, благодаря ему укрепляется сердечно-сосудистая система.

Twerk – удивительное направление танца, соблазняя многих, он дает почувствовать каждому собственную привлекательность и радость от зажигательных движений. Поэтому если вы еще не владеете техникой тверка, но очень хотите научиться, не медлите, ведь этим танцем можно не только заменить спортзал, но и получить массу удовольствия от собственных достижений. Ведь, сам Пикассо говорил: Все, что можно представить – реально.

Фото: Малина, dreamstime

Общалась Анастасия Литвиненко