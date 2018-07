Во что поиграть летом: лучшие видеоигры первой половины 2018 года

Пока в релизах видеоигр царит условная тишина и большинство больших новинок намечены на осень. Это прекрасное время для того, чтобы пройти игры, на которые не хватило времени.

Факты ICTV составили список из 7 самых лучших видеоигр первой половины 2018 года.

7 место – Ni no Kuni II: Revenant Kingdom



Неожиданным анонсом в свое время стало продолжение красивейшей видеоигры в жанре JRPG Ni no Kuni: Wrath of the White Witch. Фанаты жанра долго ждали ее выхода, но я могу порекомендовать игру и тем, кто играет в JRPG впервые.

Хотя Ni no Kuni II: Revenant Kingdom и не получила больших оценок от прессы, спустя всего пару месяцев многие рекомендуют ее в качестве будущей классики и называют лучшим проектом разработчиков из Level-5.

С первых минут вас захватит графика, которая пытается походить на мультфильмы Cтудии Гибли, многие из которых признаны классикой. И ей отлично удается передать атмосферу ожидания чуда, которое будет царить на протяжении всей игры.

По сюжету игрок возьмет на себя роль молодого короля Эвана, который хочет создать новое королевство, где все будут жить счастливо и свободно. Те, кто ищет в видеоиграх интересную историю, будут немного разочарованы, ведь, при прекрасном дизайне персонажей, они слабо запоминаются, а похожий сюжет можно было увидеть десятки раз.

Зато в чем вы не будете разочарованы, так это в мире, в который вас перенесет Ni no Kuni II. Спустя несколько часов вы найдете множество побочных заданий, за которые можно и хочется взяться, а прекрасная боевая система только увеличивает наслаждение от их выполнения. Она проходит в реальном времени и позволяет контролировать одного из персонажей своей группы, чем многим напоминает жанр Hack and Slash, нежели JRPG.

И даже спустя 40-50 часов после того как игра будет завершена, у вас останется множество интересных активностей, в которые можно погрузиться еще на несколько десятков часов.

Где играть: ПК, PlayStation 4

6 место – A Way Out

Эксперименты в видеоиграх могут закончиться как полнейшим разочарованием, так и весьма хорошим результатом. Последнее удалось сделать A Way Out, которая завоевала сердца геймеров по всему миру своей оригинальностью.

Дело в том, что ее нельзя пройти одному. Она специально заточена для игры вдвоем на одном экране, который постоянно будет разделен между игроками.

Каждый возьмет на себя роль одного из заключенных, которых судьба сводит вместе, но каждый из них преследует свои цели. После выхода A Way Out критики и игроки расхваливали сюжет и настоятельно рекомендовали пройти ее самому, а не наслаждаться игрой с помощью видеохостинговых сервисов.

Однако ее игровой процесс немного подкачал, из-за чего некоторые сравнивали ее с жанром интерактивного кино, а не Action-Adventure, в котором видеоигра изначально себя позиционировала. Тем не менее, это не помешало ей стать одним из самых интересных проектов этого года.

Где играть: ПК, PlayStation 4, Xbox One



5 место – Dragon Ball FighterZ

Уже с первого трейлера фанаты известной манги и аниме Dragon Ball “охали” от восторга в преддверии того, что на игровых устройствах впервые за долгое время появится полноценная видеоигровая адаптация серии в жанре Fighting.

После выхода Dragon Ball FighterZ ожидания всех неравнодушных к этому жанру были оправданы. Игроки не только получили красивую картинку, которая по мнению многих даже превосходит последнюю аниме-адаптацию, но и невероятно увлекательный игровой процесс. Arc System Works удалось прекрасно внедрить в игру концепцию “Легко начать, тяжело освоить”.

Любой может взять контроллер и спустя пару минут проходить сюжетную кампанию, аркаду или испытать свои силы в сражениях с реальными людьми. Но тем, кто хочет испытать свои силы в ранговых сражениях, все же придется упорно тренироваться и учить комбо, поскольку победа в командных сражениях (а в игре всегда сражаются 3 на 3) не дается так легко.

Из больших минусов можно выделить сюжетный режим, который точно не будет понятен тем, кто не знаком с Dragon Ball и условно маленькое количество персонажей (24), которых постоянно пополняют с момента релиза.

Я рекомендую всем, кому интересен Fighting, дать шанс этому проекту даже при отсутствии любви к японской мультипликации и серии Dragon Ball, ведь Arc System Works удалось создать одну из лучших игр в жанре.

Где играть: ПК, PlayStation 4, Xbox One

4 место – Detroit: Become Human

Известные своим интерактивным кино Quantic Dream наконец-то выпустили историю об андроидах Detroit: Become Human, которую так долго ждали фанаты жанра и студии. Отзывы критиков были смешанные, поскольку не все смогли сопереживать трем андроидам, истории которых приходилось творить игрокам. Но практически каждый называл это творение лучшей игрой студии.

Разработчики стремились показать, что прохождение действительно может быть уникальным для каждого игрока и к каждой сцене подходили с огромной ответственностью, как сценаристы, так и актеры. Результат – действительно сногсшибательный. После каждой сцены вам показывают сетку того, как мог развиваться сюжет и сразу хочется узнать, а как бы могли развиваться события.

Если в предыдущих проектах Quantic Dream давала вам возможность просто пережить историю персонажей, то здесь вы можете “слепить” их. У них нет точно архетипа. Коннор может быть хорошим детективом, а может абсолютно бесполезным напарником, Кара – решать все насилием, в попытках выжить, или искать союзников среди населения Детройта. Даже многие сцены в игре вы можете не увидеть просто из-за того, как решили себя вести в той или иной ситуации.

К моему большому сожалению, разработчикам не удалось выйти за рамки стандартных 10-12 часов, в которые, как правило, укладывается интерактивное кино. Зато вы действительно сможете пережить свою историю в этом уникальном мире будущего, ожиданий и надежд.

Где играть: PlayStation 4

3 место – Celeste

Неожиданным подарком для игроков в начале этого года стала Celeste. После выхода этот пиксельный Platformer быстро стал одной из самых продаваемых игр в цифровом сервисе Steam.

Сюжет Celeste повествует о девушке, которая пытается забраться на гору. И, казалось бы, в подобных играх повествование не столь важно, но здесь оно играет очень большую роль. Во время своего путешествия вам придется встретить множество запоминающихся персонажей, которые дадут возможность узнать что-то новое о главной героине.

Но и сам платформинг в игре сделан отлично. При том, что ваш персонаж обладает достаточно обычным набором умений (таких как прыжки и карабкание по стенам), дизайн уровней заставляет по максимуму использовать весь ваш “арсенал”. Конечно, Celeste не для тех, кто любит сдаваться. Чтобы пройти ее понадобятся железные нервы и оттачивания умения в жанре Platformer.

Не оставит без дела игра и тех людей, которые ищут дополнительные испытание, ведь в ней можно найти так называемые альтернативные уровни, которые очень сильно усложнят прохождение.

Где играть: ПК, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

2 место – Monster Hunter: World

До недавнего времени о серии Monster Hunter знали не многие, но те, кто в нее играл, понимали, что новая часть должна получиться просто невероятной, ведь впервые за долгое время она перебралась с портативных игровых платформ на приставки этого поколения и скоро появится на ПК.

В Monster Hunter: World игроки берут на себя роль охотников за монстрами, которым предстоит выполнять различные поручения по уничтожению или ловле чудовищ. В арсенале игрока будет множество видов оружия, каждое из которых имеет свои сильные стороны, и с каждым из них действительно нужно будет учиться обращаться.

Сюжет в серии никогда не был его сильной стороной, потому и здесь он весьма “легкий”. Зато сама охота на монстров сделана просто на невероятном уровне, особенно когда речь заходит о чем-то очень большом. Игровой процесс в этой части, хоть и упрощен, чтобы новички серии могли быстрее понять, что к чему, но остается все таким же требовательным к игроку в плане подбора нужного оружия, брони, снаряжения и всего остального.

Кроме прекрасной графики, стоит отметить и интереснейшую экосистему, которая выстроена в мире, и которую обязательно придется изучить для того, чтобы успешнее охотиться. Ведь каждый вид монстров взаимодействует друг с другом. К примеру, ваша цель может напасть вместе с другим монстром, если они привыкли охотиться вместе, или на ваш трофей может претендовать хищник, который стоит выше в пищевой цепочке.

Monster Hunter: World даст возможность охотиться как в одиночку, так и объединившись с 3 другими игроками. Игру продолжают поддерживать и по сегодняшний день бесплатными обновлениями, что дает повод играть даже тогда, когда вы уже закончили основную кампанию.

Где играть: PlayStation 4, Xbox One

1 место – God of War

Продолжение знаменитой серии видеоигр по праву признают лучшей игрой первой половины 2018 года и игроки, и критики. 5 лет работы Santa Monica Studio не прошли даром и они выпустили God of War настолько хорошим, что назвать его чем-то иным, кроме как шедевр, просто невозможно.

Кроме того, что проект переносит Кратоса из греческой мифологии в норвежскую, так и боевая система перетерпела множество изменений. И сам главный герой теперь не выступает в качестве яростного спартанца. В этой части – он отец и учитель, который отправляется в путешествие на вершину самой высокой скалы мира во всех мирах вместе со своим сыном Атреем. Во время него камера всегда будет привязана к главным героям, что дает возможность почувствовать себя частью приключения.

Фанаты серии могут не переживать, ведь фирменная жестокость Кратоса никуда не делась, просто теперь она используется более элегантно. И новый помощник в бою (Атрей) сделан таким образом, что не мешается под ногами, а наоборот – становится неотъемлемой частью каждого сражения.

И все встреченные в путешествии персонажи запоминаются практически моментально. Каждый из них кажется живым и завершенным. И даже ожившая отсеченная голова врезается в память своими колкими вставками и монологами лучше, чем главные герои в большинстве современных блокбастеров.

Удалось разработчикам отойти и от привычного линейного прохождения в пользу открытого мира, который могут исследовать игроки, спустя несколько часов игрового времени. В нем вас ждут побочные задания, тяжелые испытания, странные новые миры и множество других вещей.

Даже после финальных титров God of War предлагает продолжить наслаждаться новым миром норвежской мифологии, предоставляя возможность сразиться с более сильными врагами и принять участие в новых испытаниях. Тем, кто еще не играл в God of War стоит обязательно присмотреться к этому шедевру, ведь он по праву может претендовать на звание лучшей видеоигры 2018 года.

Где играть: PlayStation 4

К слову, Факты ICTV собрали 3 видеоигры, на которые стоит обратить внимание в июле.

