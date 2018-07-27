Внимание, аферисты! Кто такие оконные мошенники

Аферисты даже на замене окон могут выманить кругленькую сумму денег.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Вам предлагают суперскидку на установку окон, но требуют при этом минимальную предоплату – процентов 20? Внимание – это афера. Минимальной предоплаты не существует!

– Потому что каждый производитель, который себя уважает, заключает с клиентом договор на определенную сумму, и она, как правило, не менее 50-70% от стоимости договора. Клиент должен получить договор, получить сертификаты на руки, акты приема-передачи работ, все заверено мокрой печатью, – рассказывает старший менеджер розничных продаж окон Анна Иващенко.

Эксперт предупреждает: люди, которые звонят к вам или приходят и предлагают свои услуги прямо на пороге, должны вызывать у вас сразу подозрение.

Заказывайте окна только у проверенных фирм. В них должны быть реквизиты предприятия, действующие номера телефонов, наличие офиса и производства. Проверьте, сколько лет компания на рынке. Зайдите на сайт, почитайте отзывы. Договорившись с менеджером, вы можете даже на производство попасть, чтобы убедиться в качестве выбранного товара.

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В договоре же обязательно обратите внимание на срок гарантии. Чтобы в случае, когда надо будет заменить уплотнители на окнах или отрегулировать их, не пришлось платить огромные деньги.

https://ranok.ictv.ua/ua/videos/ekspert-rozpoviv-yak-nas-duryat-iz-zaminoyu-ta-remontom-vikon/?preview_id=296722&preview_nonce=890a52d42a&preview=true

Ранее Факты ICTV писали, как избежать аферы с арендой квартир.