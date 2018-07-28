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День Крещения Руси: знаешь ли ты историю – ТЕСТ

28 июля украинцы будут отмечать День Крещения Киевской Руси, как день памяти великого князя Владимира.

Праздник был основан 25 июля 2008 года указом третьего президента Украины Виктора Ющенко № 668/2008 О Дне Крещения Киевской Руси – Украины. Тогда глава государства подчеркнул значение православных традиций в истории и развития украинского общества.

Читайте: Крещение Руси: история праздника и программа мероприятий

Факты ICTV подготовили немного легких вопросов об истории праздника.

 

Напомним, Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в интервью Фактам ICTV рассказал о неизвестных фактах в истории Крещения Руси.

Фото: zeft.in.ua.

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