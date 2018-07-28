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День Владимира 2018: лучшие поздравления

28 июля в Украине отмечают День Владимира. Дата приурочена ко дню памяти великого киевского князя Владимира.

день владимира

День Владимира широко распространен в Украине, по традиции в церквях проходят богослужения, в которых вспоминают великого князя.

Также в этот день поздравляют всех Владимиров с именинами.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления.

Владимир — так великих называли,
И в имени звучит событий мощь.
И пусть Володей в детстве тебя звали,
Ты и сейчас откликнуться не прочь.

Владимир, будешь князь ты или рыцарь,
Тебе любой поступок по плечу.
Ты справедливый, гордый и открытый.
Ты не допустишь в сердце свое тьму!

Владимир, всех я благ тебе желаю,
Успехов и свершений впереди.
И поражений, горестей не зная,
Всегда вперед к мечте своей идти!

***

Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы

Да и в жизни преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

***

Это имя значит очень много,
И на нем ответственности груз,
Трудная, но нужная дорога,
И с собою праведный союз.

Если говорить сегодня ловко,
Князь Владимир — ты, ни дать, ни взять.
И сегодня ты, конечно, Вовка,
Вовку все же проще поздравлять.

Дай же Бог тебе здоровья гору,
Чтоб на все вокруг хватало сил,
И чтоб ты домой в любую пору,
Лишь тепло душевное носил.

Пусть же будет легкою дорога,
И с тобою рядом — верный друг,
И хоть имя значит очень много,
Но важней тепло родимых рук.

***

Тебя, Владимир поздравляю,
Хочу удачи пожелать,
Желаю, чтоб весь мир огромный
Ты мог в руках своих держать.

Желаю, чтоб живущим рядом,
Ты доброты не пожалел,
Дал оступившемуся руку,
Поднять упавшего сумел.

Пусть будет ровною дорога,
Желаю я в пути не сбиться,
Чтобы тобою мог, Владимир,
По праву весь наш мир гордиться.

***

Сильный, мужественный, храбрый,
Умный ты и прагматичный,
Целеустремленный, славный.
Да и друг, поверь, отличный.

Владимир, в праздник твой желаю
Фортуны, счастья и добра,
Чтоб в жизни было всё нормально,
Удачной чтоб судьба была!

Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях праздника Дня Владимира.

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