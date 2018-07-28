День Владимира 2018: лучшие поздравления

28 июля в Украине отмечают День Владимира. Дата приурочена ко дню памяти великого киевского князя Владимира.
День Владимира широко распространен в Украине, по традиции в церквях проходят богослужения, в которых вспоминают великого князя.
Также в этот день поздравляют всех Владимиров с именинами.
Читайте: Крестный ход в Киеве: 20 тыс. человек, 5 тыс. полиции и 3 задержанных
Факты ICTV собрали лучшие поздравления.
Владимир — так великих называли,
И в имени звучит событий мощь.
И пусть Володей в детстве тебя звали,
Ты и сейчас откликнуться не прочь.
Владимир, будешь князь ты или рыцарь,
Тебе любой поступок по плечу.
Ты справедливый, гордый и открытый.
Ты не допустишь в сердце свое тьму!
Владимир, всех я благ тебе желаю,
Успехов и свершений впереди.
И поражений, горестей не зная,
Всегда вперед к мечте своей идти!
***
Для Владимира сегодня
Поздравления мои.
Я тебе желаю счастья
И, конечно же, любви.
Чтобы шел по жизни твердо,
Чтобы миром ты владел,
Чтоб свернуть сумел ты горы
Да и в жизни преуспел.
Дом пусть будет полной чашей,
Светом и теплом согрет.
Пожелать хочу здоровья
И добра на много лет.
***
Это имя значит очень много,
И на нем ответственности груз,
Трудная, но нужная дорога,
И с собою праведный союз.
Если говорить сегодня ловко,
Князь Владимир — ты, ни дать, ни взять.
И сегодня ты, конечно, Вовка,
Вовку все же проще поздравлять.
Дай же Бог тебе здоровья гору,
Чтоб на все вокруг хватало сил,
И чтоб ты домой в любую пору,
Лишь тепло душевное носил.
Пусть же будет легкою дорога,
И с тобою рядом — верный друг,
И хоть имя значит очень много,
Но важней тепло родимых рук.
***
Тебя, Владимир поздравляю,
Хочу удачи пожелать,
Желаю, чтоб весь мир огромный
Ты мог в руках своих держать.
Желаю, чтоб живущим рядом,
Ты доброты не пожалел,
Дал оступившемуся руку,
Поднять упавшего сумел.
Пусть будет ровною дорога,
Желаю я в пути не сбиться,
Чтобы тобою мог, Владимир,
По праву весь наш мир гордиться.
***
Сильный, мужественный, храбрый,
Умный ты и прагматичный,
Целеустремленный, славный.
Да и друг, поверь, отличный.
Владимир, в праздник твой желаю
Фортуны, счастья и добра,
Чтоб в жизни было всё нормально,
Удачной чтоб судьба была!
Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях праздника Дня Владимира.