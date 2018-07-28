День Владимира 2018: лучшие поздравления

28 июля в Украине отмечают День Владимира. Дата приурочена ко дню памяти великого киевского князя Владимира.

День Владимира широко распространен в Украине, по традиции в церквях проходят богослужения, в которых вспоминают великого князя.

Также в этот день поздравляют всех Владимиров с именинами.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления.

Владимир — так великих называли,

И в имени звучит событий мощь.

И пусть Володей в детстве тебя звали,

Ты и сейчас откликнуться не прочь.

Владимир, будешь князь ты или рыцарь,

Тебе любой поступок по плечу.

Ты справедливый, гордый и открытый.

Ты не допустишь в сердце свое тьму!

Владимир, всех я благ тебе желаю,

Успехов и свершений впереди.

И поражений, горестей не зная,

Всегда вперед к мечте своей идти!

***

Для Владимира сегодня

Поздравления мои.

Я тебе желаю счастья

И, конечно же, любви.

Чтобы шел по жизни твердо,

Чтобы миром ты владел,

Чтоб свернуть сумел ты горы

Да и в жизни преуспел.

Дом пусть будет полной чашей,

Светом и теплом согрет.

Пожелать хочу здоровья

И добра на много лет.

***

Это имя значит очень много,

И на нем ответственности груз,

Трудная, но нужная дорога,

И с собою праведный союз.

Если говорить сегодня ловко,

Князь Владимир — ты, ни дать, ни взять.

И сегодня ты, конечно, Вовка,

Вовку все же проще поздравлять.

Дай же Бог тебе здоровья гору,

Чтоб на все вокруг хватало сил,

И чтоб ты домой в любую пору,

Лишь тепло душевное носил.

Пусть же будет легкою дорога,

И с тобою рядом — верный друг,

И хоть имя значит очень много,

Но важней тепло родимых рук.

***

Тебя, Владимир поздравляю,

Хочу удачи пожелать,

Желаю, чтоб весь мир огромный

Ты мог в руках своих держать.

Желаю, чтоб живущим рядом,

Ты доброты не пожалел,

Дал оступившемуся руку,

Поднять упавшего сумел.

Пусть будет ровною дорога,

Желаю я в пути не сбиться,

Чтобы тобою мог, Владимир,

По праву весь наш мир гордиться.

***

Сильный, мужественный, храбрый,

Умный ты и прагматичный,

Целеустремленный, славный.

Да и друг, поверь, отличный.

Владимир, в праздник твой желаю

Фортуны, счастья и добра,

Чтоб в жизни было всё нормально,

Удачной чтоб судьба была!

Ранее Факты ICTV писали об истории и традициях праздника Дня Владимира.