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Гороскоп на сегодня, 28 июля

Сегодняшний день неблагоприятен для любого рода материальных задач, но можно использовать шанс отказаться от вредных привычек.

Гороскоп на сегодня публикует Telegram-канал Astro.Expert.

Подходящее время для мощных внутренних трансформаций. День располагает к отдыху. Стоит найти время для уединения, медитации, созерцания. Осознанность своих эмоций, поиск первопричин — это шаги к эмоциональному равновесию.

Читайте: Коридор затмений: чем опасен и что ждет знаки зодиака

Желательно ограничить социальные контакты. Если есть возможность минимального взаимодействия с людьми, то это может пойти на пользу.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на июль 2018 года для представителей всех знаков зодиака.

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